El Barça Lassa assegura la cinquena posició (95-83)

El Barça Lassa va fer la feina, va superar el Buducnost (95-83) i, quan encara queda una jornada per acabar la temporada regular, es va assegurar la cinquena posició de l’Eurolliga. L’equip blaugrana va trigar a desactivar un rival montenegrí que va competir molt bé al Palau Blaugrana. L’actuació del conjunt culer va ser sòlida i eficient en atac, però irregular en defensa, la seva virtut habitual.

Svetislav Pesic, que va tenir la baixa de Kevin Séraphin, va recuperar Ádám Hanga. “Hem tingut un partit dur contra un rival que ha demostrat que pot jugar en aquesta Eurolliga”, va dir l’aler hongarès, que va acabar amb 18 punts, 4 rebots i 4 assistències en una nit molt emotiva per a ell. “La cinquena plaça no és el nostre últim objectiu. El partit ens ha demostrat que tenim talent en atac, però hem estat molt malament en defensa”, va analitzar Pesic.

El Barça Lassa va repartir 24 assistències en una nit en què va tenir bons percentatges de tir. L’equip blaugrana va començar perdent per 10 punts (6-16) contra un rival que va saber treure profit de l’aportació ofensiva de Danilo Nikolic (25 punts), però va saber reaccionar per arribar al descans amb el marcador empatat (44-44). El partit no es va trencar fins a l’últim període, quan el conjunt local va millorar una mica la seva defensa. Rolands Smits (14 punts) va allargar el bon moment de forma exhibit a Madrid i va tornar a realitzar un partit molt sòlid.