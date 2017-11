El Barça Lassa comença a cosir la seva fiabilitat

El Barça Lassa va tancar ahir una setmana de tres partits amb un triomf, el segon en menys de 48 hores, contra el València Basket (79-74). La victòria reforça l’autoestima d’un equip blaugrana que puja fins a la segona posició de la classificació a la Lliga Endesa. Sense arribar a l’encert ni el ritme de divendres, el conjunt culer va repetir la regularitat en el joc i es va mostrar fiable contra un rival amb més energia. Els desorientats seguidors locals ho van agrair i van anar-se’n cap a casa contents.

“Estem contents per aquests dos partits seguits contra el València Basket, que és un rival que no es desenganxa mai dels partits. No hem liquidat el partit quan podíem fer-ho, però l’hem tirat endavant”, va opinar Sito Alonso. El tècnic del Barça Lassa no va poder comptar amb Joan Carles Navarro, lesionat. Dijous farà 20 anys del debut del capità amb el conjunt blaugrana.

“Hem abusat del bot de pilota, cosa que alenteix el joc, i ens hem contagiat del seu ritme de partit, que buscava ser més pausat”, va explicar Alonso, que va destacar la feina de Phil Pressey per accelerar el joc de l’equip blaugrana. “Alguns tipus d’aprenentatges que estem tenint em sorprenen perquè han de ser més ràpids, tot i que no podem entrenar-nos per l’acumulació de partits. Hem de conèixer el nivell d’exigència que hem de tenir per no patir tanta irregularitat”, va afegir.

Les pèrdues de pilota (15) van ser una llosa durant alguns minuts, però la fiabilitat de l’equip va ser bona en la recta decisiva. Rakim Sanders (16 punts), que va desequilibrar el partit amb les seves accions al pal baix, i Kevin Seraphin (19 punts), que va millorar les prestacions d’un Ante Tomic que perd precisió quan accelera el seu joc, van tenir una importància vital en un triomf molt mastegat que es va cuinar a foc lent. Tot i aconseguir una renda d’onze punts (35-24), el Barça Lassa no va allunyar-se d’un rival que mai es va donar per superat. Thomas Heurtel va certificar la victòria amb un parell d’accions positives en els segons finals de l’enfrontament.

Animat per Erick Green, que va anotar 19 dels seus 24 punts a la segona meitat, el València Basket va competir bé, tot i tenir les baixes d’Antoine Diot, Latavius Williams i Alberto Abalde i els problemes físics de Bojan Dubljevic. “Ha sigut un partit igualat en què hem exhibit un bon nivell defensiu. Tenint en compte que és el tercer partit en cinc dies, hem fet un esforç molt gran i hem cregut en les nostres opcions”, va analitzar Txus Vidorreta, entrenador de l’equip taronja.

Tercer triomf de la Penya (76-67)

El Divina Seguros Joventut va superar ahir el Delteco GBC (76-67) i va sumar la tercera victòria de la temporada, un triomf que li permet mantenir la zona de descens a dos partits de distància. Tot i obtenir un avantatge de 17 punts de diferència (25-8), la Penya no va resoldre l’enfrontament fins a la recta final. Tomasz Gielo, que continua fent passos endavant i que ahir va carregar-se l’equip a l’esquena, va sumar 21 punts en 26 minuts en un dia en què Sergi Vidal va tornar a liderar el joc de l’equip verd-i-negre.

“El partit ha estat marcat per l’inici, quan hem seguit el full de ruta, hem defensat amb agressivitat i hem corregut bé. La seva defensa mixta ens ha aturat i ha aconseguit anul·lar el nostre bon inici. No ha sigut fàcil, però el rebot ens ha permès córrer i tenir segones opcions”, va opinar Diego Ocampo, entrenador de la Penya.

“La lliçó és que hem de jugar amb valentia independentment del rival. La victòria és un reforç positiu abans de l’aturada de les seleccions”, va analitzar el tècnic, que va justificar el mal partit del jove pivot suec Simon Birgander, que encara està en procés d’aprenentatge.

L’aler Xabi López-Arostegui, que avui es concentrarà amb la selecció espanyola per disputar els dos partits classificatoris per a la Copa del Món de la Xina del 2019, va anotar 11 punts. Vidal també forma part de la convocatòria de Sergio Scariolo.