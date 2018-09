El Barça Lassa s’estrena amb una bona posada en escena

Costarà acostumar-se a la imatge de Joan Carles Navarro seguint els partits del Barça Lassa des de primera fila a peu de pista, però l’escena d’ahir es repetirà sovint en les pròximes temporades. L’excapità, a qui el club prepara una estàtua i un acte d’homenatge que inclourà la retirada de la seva samarreta, va veure en directe, lluny de la llotja, la victòria culer contra l’Herbalife Gran Canària en l’estrena de la Lliga Endesa (98-78). A més, va rebre una allau d’afecte en forma de càntics i aplaudiments. El públic del Palau Blaugrana comença a ser conscient que ha perdut el millor jugador de la història de la secció de bàsquet, que a partir d’avui (13.15 hores) tindrà un espai propi al museu de l’entitat culer.

Per sisena temporada consecutiva, el Barça Lassa va encetar la Lliga Endesa amb victòria. L’última derrota en la jornada inaugural va arribar l’any 2012, quan el CB Valladolid va donar la sorpresa al Palau Blaugrana.

Svetislav Pesic va recuperar Pau Ribas, però va tenir les baixes de Kevin Seraphin i Adam Hanga. A més, Kevin Pangos es va lesionar en la recta final del partit. Salva Maldonado, per la seva banda, no va poder comptar amb Marcus Eriksson ni amb Luke Nelson. La posada en escena del Barça Lassa no va ser bona i l’Herbalife Gran Canària ho va aprofitar per aconseguir una renda inicial de cinc punts. La situació, però, es va capgirar ben aviat, quan la defensa de l’equip blaugrana es va endurir. Això va permetre al conjunt culer empoderar-se del ritme de joc i començar a dominar el marcador. L’encert local des de la línia de tres punts va acabar amb la resistència del conjunt insular, que va arribar al descans amb un desavantatge de 17 punts (49-32).

El tercer quart va ser un malson per al Barça Lassa, que va veure com el rival li eixugava una diferència de 21 punts i ajustava perillosament el marcador (65-61). Lluny de posar-se nerviós, l’equip blaugrana va saber recuperar el protagonisme en el joc i va deixar el rival sense possibilitats de repetir la victòria de la temporada passada al Palau Blaugrana. A poc a poc, el conjunt local va recuperar les constants vitals del seu joc habitual contra un rival que, quan accelerava el ritme, cometia massa errades. “La primera victòria sempre és important per tenir confiança”, va dir Pesic, que va celebrar les 26 assistències que va donar el seu equip.

Ante Tomic (21 punts) i Thomas Heurtel (13 punts, 11 assistències i 6 rebots) van ser dos dels jugadors més destacats d’un Barça Lassa que va solucionar algunes de les mancances de la pretemporada. El baixos percentatges des de la línia de 6,75 metres van ser una llosa per a l’Herbalife Gran Canària, que ha perdut tots els partits des que es va posar a la feina.

Firmes contra Iñaki Urdangarin

Mentre el Barça ultima els actes d’homenatge que han d’incloure la retirada de les samarretes de Joan Carles Navarro i Paco Sedano, els Dracs 1991 i l’associació Manifest Blaugrana van aprofitar el partit d’ahir contra l’Herbalife Gran Canària per continuar amb la seva campanya per recollir firmes per despenjar del Palau Blaugrana la samarreta d’Iñaki Urdangarin, exjugador de la secció d’handbol del Barça. Els dos col·lectius van engegar els mecanismes legals per incloure aquest punt a l’ordre del dia de l’assemblea de socis compromissaris del Barça del 21 d’octubre. Els impulsors de la iniciativa, que són optimistes, necessiten 3.200 firmes de socis per tirar endavant la iniciativa.

Dates i horaris definits per a tota la temporada

La Lliga Endesa 2018-19 ja té les dates i els horaris per a tota la temporada. Després de donar a conèixer fa unes setmanes tots els partits de la primera volta, l’ACB i Movistar+ van fer un pas més en l’organització del calendari i van definir ahir tota la segona volta. D’aquesta manera, la Lliga Endesa 2018-19 queda íntegrament configurada amb totes les dates i horaris de joc, a excepció únicament de les jornades unificades 17 i 34, que s’acabaran de concretar els dies previs.