El Barça Lassa es posa la granota per guanyar a Múrcia (55-61)

El Barça Lassa de bàsquet ha trencat la dinàmica de dues derrotes consecutives amb un triomf treballat a Múrcia (55-61), el primer després de la Copa del Rei. El conjunt blaugrana, sense un bàsquet exquisit, s'ha imposat a ritme de sacrifici i de buscar forats en la defensa local. Els homes d'Ibon Navarro han plantejat un partit molt físic, de pocs punts.

La seva defensa, sempre liderada per Sadiel Rojas, ha marcat territori al parquet en els dos primers quarts (22-26), en què han desconnectat la direcció de Thomas Heurtel. Sense els números del base, els blaugranes han hagut de buscar solucions anotadores. Pau Ribas ha tornat a ser un base d'emergència de luxe (13 punts) i Edwin Jackson (9 punts) ha demostrat que segueix sent l'anotador fi que va brillar al Movistar Estudiantes.

En aquest càsting i davant les absències de Kevin Séraphin, Rakim Sanders i Adam Hanga, Víctor Claver (12 punts) ha fet un pas endavant. L'internacional espanyol ha estat un dels jugadors més entonats i entrenats dels visitants. A banda de presentar bons percentatges de tir, l'ex del València no s'ha amagat en els moments de buscar el tir a cistella, des de la línia de triples o des de la zona.

Tot i els moviments de peus d'Ante Tomic (13 punts), l'UCAM ha estat més agressiu carregant el rebot i trobant segones opcions, com les de l'ex de la Penya Clevin Hannah (13 punts). L'equip murcià no ha renunciat al triomf i ha empatat el partit a falta de 7 minuts per al final. Les errades en el tir culer han dibuixat cinc transicions que han igualat el marcador. El Barça ha posat una marxa més i ha acabat sentenciat amb serenor i bon bàsquet.