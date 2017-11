Un Barça Lassa incomprensible s’abona a la ciclotímia

Aquest Barça Lassa és incomprensible. L’equip blaugrana va malbaratar ahir un avantatge de 26 punts contra el Brose Bamberg (84-81). Qualsevol espectador que apagués el televisor al final del primer quart pensarà que aquesta crònica és una broma. Però no. El conjunt blaugrana, que pateix per controlar els partits i té un problema greu en la direcció del joc, va dilapidar una renda que semblava definitiva.

Si la desfeta de Milà va ser greu, la d’ahir va ser pitjor. “Per ser un equip com el Barça has de saber què cal fer en cada moment. Després de començar d’una manera excel·lent, hem passat a fer les coses d’una altra manera. Per ser un equip fort , tothom ha de ser més responsable, començant per mi”, va analitzar Sito Alonso.

Com és habitual, Tyrese Rice va fer la seva particular anàlisi des del sofà de casa seva. “Per què el meu Sasha [Vezenkov] no juga? Que trist. No té por en els grans moments”, va tuitejar el base.

El primer quart del Barça Lassa va ser memorable. L’equip blaugrana va repartir 13 assistències, va anotar 15 dels 19 llançaments que va intentar i va provocar que el rival perdés 7 pilotes. L’exhibició li va servir per tancar el quart amb un parcial de 4-28 i construir-se una renda de 26 punts (12-38).

El primer tram del segon període no va ser tan brillant, però el conjunt català va mantenir una renda sòlida gràcies a una bona defensa. Tot el contrari va passar durant una recta final del quart en què el Barça Lassa va perdre el control sobre el joc i va permetre que l’equip alemany marxés al vestidor pensant que podia remuntar el partit (37-49).

El Brose Bamberg va aconseguir capgirar el marcador quatre minuts abans del final, quan el Barça Lassa va fer figa definitivament (75-74). Tot i l’apagada, l’equip català encara va tenir alguna opció de salvar el resultat, però va encadenar errada rere errada.

“El primer quart ha sigut un malson, però després ens hem enganxat al partit gràcies a la defensa i hem començat a creure que la remuntada era possible. No crec en els miracles, només crec que si treballes de valent i creus en les teves possibilitats, tens oportunitats”, va resumir Andrea Trincheri.

Doble compromís contra el València

Després de la derrota al Nürnberger Arena, el Barça Lassa tancarà aquesta setmana de tres partits enfrontant-se dues vegades a un València Basket que ahir va perdre contra l’Armani Exchange Olimpia de Milà després de dues pròrrogues (98-103).