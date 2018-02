El Barça Lassa, obligat a reaccionar a Vitòria

El Barça Lassa de bàsquet visita aquest diumenge la pista del Baskonia (18.30 h, #0) a la Lliga Endesa. El conjunt de Sito Alonso segueix gestionant la seva crisi permanent com pot. La credibilitat que té és cada cop més petita. L'afició i el Palau Blaugrana en són conscients. La pista ha perdut la seva màgia i s'ha acostumat a viure entre derrotes. L'última va arribar fa uns dies a l'Eurolliga contra l'AX Armani Exchange Olimpia de Milà (81-83).

Els barcelonins han de reaccionar i encadenar una bona ratxa de victòries per viure tranquils, com a mínim a la competició domèstica. Ho hauran de fer sense Kevin Séraphin, Marc García i Petteri Koponen, que s'ha sumat a la llista de lesionats per molèsties físiques. El Barça és segon amb 12 triomfs, només un més que el València Basket, l'Unicaja, el Montakit Fuenlabrada i el Baskonia de Pedro Martínez. Els bascos viuen el moment més dolç de la temporada amb l'entrenador català. El seu fitxatge ha catapultat l'equip, cada vegada més a prop de les places de 'play-off' de l'Eurolliga.

Aquest divendres va escombrar l'Estrella Roja amb 25 punts de Rodrigue Beaubois (103-84). El Baskonia, que ja va guanyar el Barça fa unes setmanes a Europa, no vol relaxacions. "És un partit molt motivant. Serà tremendament complicat, perquè ells estan jugant millor des de fa unes setmanes", ha comentat Martínez en la prèvia.