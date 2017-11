El Barça Lassa es fa perdonar

Bona resposta d’un Barça Lassa que es va fer perdonar pel Palau Blaugrana, on va superar el València Basket amb un partit regular i sòlid (89-71). Els aficionats culers, que estaven desconcertats amb les anades i vingudes de l’equip, se’n van anar a casa contents perquè els seus jugadors van demostrar que poden ser fiables. Van fer les coses bé i les van fer durant 40 minuts.

El Barça Lassa va repartir 23 assistències i va acabar amb bons percentatges de tir en una nit en què Sito Alonso va encertar amb les rotacions dels seus jugadors. Els esforços del València Basket per canviar la dinàmica de joc, com l’intent de Txus Vidorreta d’apostar per tres jugadors interiors alhora, no van funcionar.

Com a Nüremberg, la posada en escena del Barça Lassa va ser molt bona. L’equip blaugrana va arribar al descans amb un avantatge de 18 punts (50-32) gràcies a una efectivitat del 56% en els tirs de tres punts i a les 13 assistències que va repartir. La seva defensa també va ser bona i va aconseguir anul·lar Erick Green, la principal font anotadora d’un rival que va acusar el cansament de dimecres. Aquesta vegada, però, l’equip blaugrana va mantenir-se regular durant una segona meitat amb més protagonisme anotador.

Llums per recordar els presos

Els grups d’animació del Barça Lassa van tornar a demanar ahir la llibertat dels presos. Quan va arribar el minut 17 amb 14 segons, els aficionats culers van cridar “Llibertat, llibertat”. A més, els seguidors van encendre els llums dels seus mòbils i van cantar Els segadors. La imatge va ser molt potent.

El Barça Lassa i el València Basket tornaran a enfrontar-se demà (18.30 hores, #0) al Palau Blaugrana, aquesta vegada en partit corresponent a la Lliga Endesa.

La selecció espanyola, sense jugadors d’Eurolliga

La federació espanyola de bàsquet va anunciar ahir la llista per disputar els partits classificatoris per a la Copa del Món 2019 sense jugadors d’equips de l’Eurolliga pel conflicte de calendari entre la FIBA i els clubs. Sergi Vidal i Xabi López-Arostegui (Penya) van entrar en la convocatòria definitiva. Els catalans Nacho Llovet, Albert Oliver, Xavi Rabaseda i Oriol Paulí, l’andorrà Quino Colom i els balears Álex Suárez i Sergi Garcia també van ser seleccionats per Sergio Scariolo. “Hem fet tot el possible per trobar una solució pràctica i raonable. El bàsquet espanyol no es mereix això”, es va lamentar Jorge Garbajosa, president de la FEB.