"Ara comença una nova temporada": Pesic agafa les regnes del Barça Lassa

El Barça Lassa ha presentat aquest divendres Svetislav Pesic, entrenador que es farà càrrec de l'equip fins al final de la temporada. Ricard Casas serà el seu tècnic ajudant.

"Estic feliç de tornar aquí. La decisió ha estat molt ràpida. Vam parlar durant dos o tres dies i vaig acceptar aquest nou repte en la meva carrera. La meva missió és ajudar el meu club i intentar millorar l'equip. Estic preparat per donar tot el que és possible", ha dit Pesic, que ha transmès carisma des del primer minut.

"No pots motivar l'equip si tu no ho estàs. Estic preparat per motivar els jugadors. La confiança s'entrena, ningú neix amb ella. L'equip està entrenant molt bé, però ara comença una nova temporada. Hem de guanyar al Bilbao i tenir la sensació que estem millorant abans de la Copa del Rei", ha explicat l'entrenador.

"Estem fora de l'Eurolliga i això no és una situació fàcil. Hem d'anar pas a pas. La meva filosofia és anar partit a partit. Sito ha fet coses bones i les intentarem utilitzar. Jo aportaré detalls que poden millorar els jugadors i l'equip. Un equip no pot ser campió sense una bona defensa. Hem de millorar la defensa i el rebot ofensiu. Una persona que té tres cotxes al garatge no lluita pels rebots ofensius. Intentarem que no tingui cotxe", ha assegurat el serbi.

"No canvio de dona, porto amb ella més de 40 anys, però en el bàsquet la filosofia i les normes van canviant. El bàsquet ha canviat molt en els últims 10 anys i l'entrenador s'ha d'adaptar. Ara no es pot entrenador com abans perquè es juguen molts partits", ha bromejat.

Pesic ha analitzat l'equip amb el qual es trobarà a can Barça. "Tenim una plantilla amb jugadors que tenen molta experiència. Has de saber usar la teva experiència", ha deixat anar el tècnic, que ha trobat a faltar una pissarra per explicar als periodistes algunes tàctiques. "Estic 100% segur que podem millorar", ha afegit.

"No es pot guanyar una final amb 12 jugadors, però els 12 són importants. La meva feina és la de definir rols. Si intentes que tothom estigui content, ningú ho estarà. No estic aquí per fer contents els jugadors, estic aquí per guanyar", ha opinat.

"Hem de fer autocrítica"

El club ha estat representat per Joan Bladé, Albert Soler i Nacho Rodríguez a la sala de premsa del Palau Blaugrana. "Pesic serà el nostre entrenador fins al 30 de juny. Volia donar les gràcies a Sito Alonso per la seva dedicació i professionalitat i a Alfred Julbe", ha dit Bladé, directiu responsable de les seccions. "Hem de fer autocrítica. Aquest any és un fracàs per no haver quedat entre els vuit primers a l'Eurolliga. Hi ha coses que no s'estan fent bé i les hem de millorar", ha afegit.

"Hem decidit comptar amb Pesic perquè buscàvem un entrenador que conegués la casa, amb personalitat, caràcter i motivació de poder acabar bé la temporada. És la persona adequada i té ganes d'ajudar el club que porta el cor", ha analitzat Nacho Rodríguez, mànager general.

"No parlem del passat i no parlem del futur", ha dit l'exjugador, que no ha volgut avançar si hi ha alguna opció que el tècnic segueixi al club en acabar la temporada.

Un periodista ha criticat que s'hagués convocat la premsa sense avançar el motiu. "El prestigi d'un club no es transmet per com es fa una nota de premsa", ha recordat Albert Soler.