El Barça Lassa punxa a la pista del Buducnost

Després de perdre contra el Fenerbahçe, el Barça Lassa no va poder reaccionar i va patir una segona ensopegada consecutiva a l’Eurolliga. L’equip blaugrana, que va malbaratar un avantatge de cinc punts a quatre minuts del final, va perdre a la pista del Buducnost (67-64). La poca punteria del conjunt culer, que va fallar 20 dels 26 triples que va intentar, va acabar amb les seves aspiracions.

Svetislav Pesic va anul·lar els moviments d’Edwin Jackson amb una bona defensa de jugadors com Kyle Kuric, Ádám Hanga i Víctor Claver, que es van anar alternant la seva vigilància, però no va trobar solucions per augmentar l’efectivitat dels seus jugadors en el llançament exterior. Quan dominava per 54-59 el marcador, el Barça Lassa va encaixar un parcial de 10-0 que va capgirar les emocions (64-69). Tot i tenir alguna oportunitat de protagonitzar un últim canvi de guió inesperat, l’equip blaugrana va veure com Hanga fallava un triple sobre la botzina que hauria enviat el partit a la pròrroga.

El Barça Lassa va trigar a desxifrar un partit difícil contra un equip més complicat de superar del que indica la seva classificació. El Buducnost té un joc col·lectiu intel·ligent i es mou sempre amb moviments compactes. L’aparició de Danilo Nikolic li va permetre construir-se una diferència de 5 punts contra un conjunt blaugrana que va trigar a trobar bons llançaments de tres punts (26-21). La reacció visitant, que va arribar des de la defensa, li va permetre arribar al descans amb una renda de dos punts (31-33).

Earl Clark i Nemanja Gordic van agafar el protagonisme local en una segona meitat marcada per la poca continuïtat ofensiva d’un Barça Lassa que, sense encert en el tir exterior, es va anar quedant sense espais en atac. La defensa del Buducnost es va anar tancant i va acabar desactivant les opcions interiors d’un conjunt blaugrana més irregular que en els altres partits. Els jugadors locals, a més, van gestionar amb encert els atacs decisius.

L’Iberostar Tenerife, pròxim rival

El Barça Lassa rebrà diumenge l’Iberostar Tenerife (19.15 hores, Movistar Deportes), abans de visitar el Reial Madrid i l’Unicaja la setmana que ve.

Un nou consell per maximitzar ingressos

L’Eurolliga va anunciar la creació d’un consell format pels directors de negoci dels clubs per maximitzar els ingressos dels equips i de la competició a mitjà i llarg termini. La junta estarà formada pels directors de negoci del Kirolbet Baskonia, el Zalgiris Kaunas, el Panathinaikòs, el Maccabi i el Bayern Munic i comptarà amb el suport d’executius de l’Eurolliga com a consultors, així com l’empresari i exvicepresident del Besiktas, Hassan Arat, i el conseller delegat de G2 Strategic, Marshall Glickman. Es tracta d’una iniciativa que forma part del pla estratègic 2017-2022.