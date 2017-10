El Barça Lassa s’allunya del seu guió

Tercera ensopegada consecutiva. El Barça Lassa no va millorar les prestacions de Belgrad i Madrid i va perdre ahir, aquesta vegada a casa, contra el Zalgiris Kaunas (75-81). L’equip blaugrana no va saber distanciar-se de l’angoixa de jugar amb un marcador igualat i es va veure superat per un rival que va executar un partit brillant al Palau Blaugrana. Sense encert en el tir de tres punts i sense la continuïtat en defensa que li ha de permetre dominar el ritme de joc, accelerar-lo, el conjunt català no va poder imposar el seu pla de partit.

Les errades van penalitzar un Barça Lassa en construcció que va començar amb derrota una setmana de tres partits en sis dies. Encara sense Rakim Sanders i Víctor Claver, l’equip blaugrana va patir molt per resoldre amb autoritat les situacions que el rival li va proposar. “Ells han jugat millor, especialment pel que fa al ritme de joc. Han trobat la seves situacions d’avantatge amb molta facilitat. Hem de reaccionar perquè els jugadors estan tristos”, va analitzar Sito Alonso.

Sarunas Jasikevicius, en canvi, va traslladar de la pissarra al parquet el guió que s’havia imaginat. “Hem tingut un pla de partit molt clar i els nostres bases, que han jugat molt bé, han controlat el joc”, va opinar el tècnic lituà. L’exhibició col·lectiva del seu equip va ser brillant.

Tot i la tercera decepció consecutiva, el Palau Blaugrana va acomiadar l’equip local amb aplaudiments, conscient que la implicació dels jugadors no té res a veure amb la del vestidor de la temporada passada. Els aficionats, però, van marxar preocupats perquè, després d’un bon inici de campanya, les bones sensacions s’han dissolt amb massa facilitat. Mentre Tyrese Rice anava fent tuits des de casa, l’equip culer es va quedar molt lluny dels registres anotadors que havia assegurat en els quatre partits anteriors com a local.

Kevin Pangos i Vasilije Micic, un jugador de 23 anys del qual els Philadelphia 76ers tenen els drets a la NBA, van fer oblidar la baixa de Dee Bost i van sorprendre la defensa del Barça Lassa amb excel·lents lectures de les situacions del bloqueig directe i del joc al pal baix. El seu impuls va empènyer el Zalgiris a anotar 45 punts en una primera meitat en què van començar a construir els pilars del seu triomf.

Pancartes requisades

L’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i la Plataforma Pro Seleccions Catalanes volien exhibir ahir al Palau Blaugrana les pancartes de suport a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart que van ser prohibides al Camp Nou. El Barça, però, no ho va permetre i les va requisar durant una estona. Els responsables de seguretat del club van al·legar que no havien sigut avisats i que, segons la llei de l’esport, l’entitat en necessitava conèixer abans el contingut. Quan va començar el partit els integrants de Sang Culé van decidir retirar les seves pancartes habituals i marxar del pavelló com a protesta.