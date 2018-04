El Barça Lassa tanca una altra Eurolliga decebedora

El Barça Lassa tancarà aquest dijous (21 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2) la temporada regular de l’Eurolliga rebent el Khimki. “És l’últim partit de l’Eurolliga i hem d’acabar bé una temporada en què no hem estat al nivell del Barça. Ens hem entrenat molt bé. Serà un partit molt físic perquè ells corren molt bé. Per al Khimki és un partit decisiu i sabem que donaran el màxim de si”, va opinar Svetislav Pesic, entrenador de l’equip blaugrana.

“Tenim sis jugadors amb problemes físics, tres són baixa i tres són dubte. No és una situació normal per a nosaltres. El Barça té talent i jugarà sense pressió. No hi ha dubte que tenen talent i jugadors que saben jugar a bàsquet. Nosaltres hem de fer el nostre joc amb una bona defensa, decisió i concentració”, va explicar Georgios Bartzokas, que trepitjarà el Palau Blaugrana per primera vegada des del 25 de maig, quan va dirigir el seu últim partit com a tècnic de l’equip barceloní.

La Lliga Catalana té nova data

La Federació Catalana va anunciar que la final de la 38a Lliga Nacional Catalana ACB es disputarà el dimarts 1 de maig a les 12.30 hores al Pavelló Olímpic Municipal de Reus. Esport3 emetrà en directe el partit entre el Barça Lassa, campió de les últimes vuit edicions del torneig, i el MoraBanc Andorra, que va eliminar el Divina Seguros Joventut. La final s’havia de disputar el mes de novembre passat però es va ajornar a causa de la pressió de la Federació Espanyola.