La metamorfosi que arriba: del Barça de Navarro al de Tomic

Gairebé cinc mesos després que Joan Carles Navarro aixequés el seu últim trofeu com a capità del Barça Lassa, la Lliga Catalana de Reus, l'equip blaugrana estrena aquest dijous (21.30 hores, Movistar Deportes) la Lliga Endesa contra l'Herbalife Gran Canària. Ante Tomic agafa el relleu de l'escorta. "Navarro ha sigut un jugador decisiu en cada moment", diu el pivot croat.

Tomic, de 31 anys, va arribar al Barça Lassa l’estiu del 2012 i ha disputat sis temporades al Palau Blaugrana. En aquest període, el pivot ha jugat 455 partits oficials amb la samarreta blaugrana i és el jugador estranger amb més compromisos disputats per davant d’Erazem Lorbek (341) i Gianluca Basile (329). "És un honor, estic molt orgullós. Serà el meu setè any al Barça i soc el jugador amb més anys. És una responsabilitat molt gran, sobretot després de l’adeu de Navarro, i és difícil. Ser capità del Barça és increïble i estic molt content", explica.

Des de la seva arribada, Tomic ha aconseguit una Lliga Endesa (2013/14), dues Copes del Rei (2013 i 2018), una Supercopa Endesa (2015) i sis Lligues Catalanes (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). El segon capità del Barça Lassa serà Pierre Oriola. "És un repte important, sempre he volgut estar aquí i ara ser escollit segon capità després de Tomic diu molt. Crec que el club em té estima, respecte, i intentaré ajudar l’equip a aconseguir grans èxits i que l’equip sigui una gran família. Espero ajudar els jugadors nous a entendre què és el Barça, què significa aquesta samarreta i que la defensin a mort fins a l’últim dia", diu el jugador de Tàrrega.

La primera temporada sense Navarro a l'equip blaugrana no ha començat amb lluentor i el Barça Lassa ha perdut els dos títols que ha disputat, la Lliga Catalana i la Supercopa Endesa. El club vol que l'exemple de l'exjugador santfeliuenc, que ha passat per totes les categories del Barça, sigui una motivació per als joves del planter. "Ha de ser un mirall per al bàsquet base. És un exemple de talent, treball i esforç", argumenta Josep Maria Bartomeu.