El Barça afina el seu joc col·lectiu (82-71)

Sarunas Jasikevicius segueix afinant el joc col·lectiu del Barça. L’equip blaugrana va tancar ahir la setmana amb la seva tercera victòria, en aquest cas contra el MoraBanc Andorra (82-71). El conjunt entrenat per Ibon Navarro no va poder repetir el triomf de la Lliga Catalana i va perdre al Palau Blaugrana, on els locals van repartir 27 assistències. Tot i tenir problemes per assegurar els tirs lliures (13/22), els percentatges d’eficàcia van ser molt bons.

“Era important guanyar després d’una victòria tan emocional com la de divendres. Hem començat el partit molt seriosos i generant respecte, però no podem matar els partits. És una qüestió de mentalitat. El MoraBanc Andorra té un bon equip, però li hem posat les coses massa fàcils. En aquest tram de la temporada és important anar sumant victòries”, va opinar Jasikevicius. El tècnic va recuperar Nikola Mirotic en una nit en què Nick Calathes va repartir 12 assistències. El base, que tan sols va fer dos llançaments a cistella, no necessita anotar per ser un jugador desequilibrant i dominar el ritme dels partits. L’aler pivot montenegrí, per la seva banda, va reaparèixer després d’haver donat positiu i va sumar 14 punts. El màxim anotador local va ser Rolands Smits (15 punts). “Estem contents per la victòria, ja que estem en ratxa. Hem jugat bé durant bona part del partit, però no hem sabut tancar el partit. Hem de seguir creixent”, va analitzar Ádám Hanga.

El MoraBanc Andorra va competir bé, però les pèrdues de pilota, els problemes per controlar el rebot i una punteria pitjor que la del rival des de la línia de 6,75 metres van provocar que arribés al descans amb un desavantatge d’onze punts (41-30). La diferència blaugrana va arribar a ser de 18 punts, però el conjunt visitant no es va rendir. L’evolució de la seva aportació ofensiva li va permetre ajustar la renda fins als cinc punts (63-58). La reacció culer va ser eficaç i un parcial de 15-4 va servir per evitar qualsevol opció de sorpresa en la recta final.

Triplet català

La victòria d’ahir del Barça se suma a les que dissabte van aconseguir el Joventut de Badalona i el Baxi Manresa. Els tres equips catalans van tancar, doncs, la setmana amb triomf. La Penya, que va tombar el TD Systems Baskonia gràcies a un triple de Ferran Bassas, ja suma cinc victòries en set jornades. “Un triple així no l’havia ni somiat quan vaig tornar a la Penya, és un premi per a l’equip i per als nostres seguidors”, va dir el base. El Baxi Manresa, per la seva banda, es va desfer del Coosur Reial Betis per obtenir el seu quart èxit, el primer d’aquesta temporada al Nou Congost.