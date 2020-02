"L’èxit sempre és la suma de petites històries personals"

L'última vegada que el Barça va guanyar tres títols de la Copa del Rei consecutius va ser fa gairebé quatre dècades. De fet, aquell mític equip blaugrana va enllaçar sis èxits consecutius, des de la temporada 1977-78 fins a la 1982-83. L’ARA ha parlat amb tres dels herois d'aquella plantilla: Juan Antonio San Epifanio, Nacho Solozábal i Perico Ansa. “Va ser una època entranyable. La Copa del Rei no es feia amb el mateix format que ara, però era molt important. Guanyar-ne sis de seguides va ser impressionant perquè, a més, moltes van ser contra el Reial Madrid. El club va fer un canvi generacional important i nosaltres hi vam posar tota la il·lusió del món. L'entitat estava mancada de títols i l'equip va oferir la seva millor versió a la pista”, recorda Ansa. “Els records són meravellosos. Aquell equip va tenir uns anys molt bons i la Copa se'ns acostumava a donar molt bé. És un torneig que arriba a la meitat de la temporada i que et pot donar un reforç moral molt important de cara a les altres competicions, tant a la Lliga com a la competició europea”, diu Epi, un dels cinc jugadors del Barça de bàsquet que té la samarreta retirada al Palau Blaugrana.

L'any 1983 el Barça va anotar 125 punts a la final contra l’Inmobanco. “Era un altre tipus de bàsquet i, sobretot, d'arbitratge. El físic no era important, no era el factor diferencial. Qualsevol contacte era falta personal i s'apostava molt pel contraatac. Això feia que l'anotació fos molt alta. El bàsquet ha canviat i ara és més físic i defensiu”, recorda Epi. Un dels seus tirs característics, el de mitja distància, està en desús. “Ara tot són esmaixades o triples. Són etapes diferents del bàsquet, que és un esport molt estadístic. Quan s'arriba a la conclusió que els tirs de tres punts són més rendibles, els equips s'hi llancen de cap. Això comporta un canvi en l'estil de joc, però a mi em sembla bé perquè el bàsquet actual és un gran espectacle. Estic segur que d'aquí a quinze anys veurem un altre estil de joc”, opina. “El nostre era un altre bàsquet. Les coses no es poden comparar perquè cada generació ha tingut el seu context. Abans es jugava diferent, però el nivell també era molt alt. Els jugadors d'ara són físicament més forts, però el canvi no és només físic”, afegeix Solozábal. “Els jugadors són més forts i les defenses són més dures, però el concepte de joc en equip potser el teníem més desenvolupat nosaltres. El joc d'ara és més monòton i a la nostra època hi havia més creativitat”, analitza Ansa, que actualment presideix l'Associació de Veterans del Barça.

“Els records que tinc d'aquest equip són molt bons perquè alguns anys vam fer el doblet amb el títol de Lliga. La Copa sempre és especial i és un torneig molt maco. L'ambient és molt agradable”, argumenta Solozábal. En aquella època no es guanyaven tants calés com ara, però la dedicació era igual de professional. “Es feia molt difícil compatibilitzar el bàsquet amb els estudis”, reconeix Ansa, que dimecres va assistir a la presentació de FCB, + de 90 anys de bàsquet blaugrana, un llibre escrit pel periodista Manu Moreno. “Era una cosa que se li devia al club. Són 92 anys d'història i era un bon moment per destacar les vivències i els testimonis de les persones que van ajudar a impulsar la secció. L'èxit sempre és la suma de petites històries personals”, assegura.

Debut contra el València Bàsquet

El Barça obre aquest dijous (19 hores, #Vamos) contra el València Bàsquet el repte de buscar el seu tercer títol consecutiu de la Copa del Rei. Tot i anar per la part més difícil del quadre, els exjugadors del club veuen possible un nou èxit culer. “El que més desitjo és que, com en els dos últims anys, l'equip en surti reforçat i deixi clar que està en una bona línia. La Copa del Rei té un format que la fa imprevisible. Gairebé cada any hi ha alguna sorpresa i això és el que fa que la competició sigui diferencial. El fet que es jugui en una mateixa ciutat li dona un atractiu extra”, diu Epi. Svetislav Pesic no preveu poder comptar amb Thomas Heurtel per al partit de quarts de final. “El calendari ha canviat i l'acumulació de partits és molt dura. Les lesions i les sobrecàrregues que arrossega algun jugador poden tenir incidència en el que passi a Màlaga. A la resta de països europeus, la competició nacional no és tan exigent”, reconeix Epi.

El mític dorsal 15 té clar que l'equip actual pot marcar una època. “Aquest Barça pot marcar un moment important en la història del club. La incorporació d'alguns jugadors liderats per Mirotic fa que la sensació del que pot aconseguir aquest equip sigui molt bona. Seria bo començar aquest any una etapa de títols i d'anys meravellosos”, resumeix Epi.