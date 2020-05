El Barça de bàsquet es desvincula de Malcolm Delaney

El Barça de bàsquet i Malcolm Delaney han arribat a un acord per a la finalització del contracte del jugador nord-americà, que expirava el 30 de juny del 2020. El base va marxar als Estats Units durant el confinament.

Delaney ha tingut un gran rendiment al Barça, on ha solucionat amb nota les absències per lesió de Thomas Heurtel i Kevin Pangos durant bona part de la temporada. El jugador, però, no veia amb bons ulls la possibilitat de reprendre les competicions de la Lliga Endesa i l'Eurolliga. Els seus excompanys van passar dilluns les proves mèdiques i des de dimecres s'entrenen en solitari a la Ciutat Esportiva.

Malcolm Delaney, base del Barça, botant la pilota mentre Dogus Balbay, jugador de l'Anadolu Efes, el defensa. / JAVIER BORREGO / EUROPA PRESS

Un jugador atípic

Baltimore té més esportistes famosos que glamur. La decadència que desprèn la ciutat contrasta amb l’exitosa imatge que transmeten algunes cares conegudes que s'han criat als seus carrers, que es van donar a conèixer gràcies a la mítica sèrie The wire. Focus de disturbis i protestes racials, els seus barris també han servit per veure els primers passos de jugadors com Malcolm Delaney, que quan tenia cinc anys ja jugava contra els nois de 10 o 12 anys. "El barri respectava la meva família i mai vam caure en el parany", diu. Primer va compaginar l'esport de la cistella amb el beisbol i el futbol americà, però decebut per la poca confiança que li donava el seu entrenador va decidir abandonar la pilota ovalada.

Mentre imitava els moviments de Michael Jordan i Allen Iverson, Delaney va anar fent fortuna com a jugador de bàsquet. Carmelo Anthony, cinc anys més gran, el va apadrinar per a un dels seus programes d'ajuda per a joves i la seva exitosa etapa a l'institut li va obrir les portes de Virginia Tech. Després de no ser escollit per cap equip de la NBA al draft, l’estiu del 2011 va signar per l’Élan Chalon francès. La seva primera experiència a Europa va ser profitosa i va guanyar la lliga francesa, fet que el va portar la temporada següent, 2012-2013, al Budivelnik d’Ucraïna. La temporada 2013-2014 Delaney va jugar a les ordres de Svetislav Pesic al Bayern Munic. Amb l’equip alemany va disputar l’Eurolliga per primer cop (13,9 punts, 3,4 rebots i 4,5 assistències en 28 minuts) i també va guanyar la lliga alemanya, la BBL, en la qual va ser escollit MVP de la competició i també de la final. Els dos cursos següents, del 2014 al 2016, Delaney va marxar al Lokomotiv Kuban. Al club rus va disputar l’Eurocup el primer curs i l’Eurolliga la segona temporada, quan es va classificar per a la final four en una campanya en la qual va coincidir amb Víctor Claver. L’estiu del 2016 Delaney va signar un contracte de dues temporades amb els Atlanta Hawks de la NBA. El base va disputar un total de 127 partits amb una mitjana de 18 minuts i 5,7 punts per partit. Més que pel seu joc, serà recordat pel seu altruisme, ja que va donar 400 abrics a una associació que buscava recursos per als joves més desfavorits de la seva Baltimore natal. La cadena de grans magatzems Burlington es va sumar al seu gest donant 200 abrics addicionals a diferents escoles locals.

El seu últim equip abans d'aterrar al Barça, la temporada 2018-2019, va ser el Guangdong Southern Tigers de la Xina, en què va disputar 37 partits amb una mitjana de 19,4 punts, 6,1 rebots i 5,7 assistències per partit. La seva aportació amb la samarreta blaugrana ha sigut sòlida, però el jugador nord-americà i l'equip català separen ara els seus camins.