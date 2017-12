El Barça es cruspeix el Fuenlabrada per tancar el 2017 (101-74)

El Barça Lassa de bàsquet ha tancat aquest diumenge el 2017 amb una victòria contra el Montakit Fuenlabra (101-74) que confirma les bones sensacions del partit d'Eurolliga de dijous. El conjunt blaugrana acomiada de la millor manera un any complicat, marcat per l'enfonsament del projecte de Giorgios Bartzokas i el mal inici de temporada amb Sito Alonso com a director d'orquestra. Configuració esportiva i individualitats de banda, la plantilla té talent suficient per millorar els registres dels últims mesos. Ho va demostrar a la pista del Khimki i ho ha tornat a fer contra el segon classificat de la Lliga Endesa. Els locals no han volgut especular amb el marcador i han encarrilat el triomf en una gran primera meitat.

El Fuenlabrada només s'ha sentit superior en els tres primers minuts, signant un parcial inicial 0-8 contundent, però poc sòlid. El Barça, amb rotacions en el seu quintet, ha capgirat la dinàmica amb un parcial 11-2 decisiu. La seva superioritat ha estat evident en defensa -aquesta jornada sí- i en atac posicional, repartint responsabilitats entre Adam Hanga, Kevin Seraphin o Ante Tomic. Quan l'equip està concentrat i té instint depredador, les coses funcionen. El tècnic argentí Néstor García s'ha desesperat en diverses ocasions davant la capacitat culer de penalitzar els errors blaus. Només Marko Popovic i Christian Eyenga han estat al nivell dels últims partits de l'equip, empetitit a mesura que han passat els minuts. L'últim quart ha estat un festival liderat per la visió de joc de Thomas Heurtel, sempre exquisida.