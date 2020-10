El Barça encaixa la primera derrota d'Eurolliga a la pista del Zenit (74-70)

El Barça ha encaixat aquest divendres la primera derrota de la temporada d'Eurolliga a la pista del Zenit de Sant Petersburg (74-70) per arrodonir la setmana negre dels no entrenaments i els positius per covid-19. Poca preparació, poca eficiència. És la llei de la causalitat a l'esport professional que fa bo el talent innat. Amb les actuals regles del joc, mana el caos. Aquesta jornada ha insistit en la dimensió de la pandèmia de coronavirus durant el relat de la competició. La necessitat de mantenir el circuit per les pretensions econòmiques dels actors principals és el contrapunt a l’immobilisme social pel deure a la responsabilitat.

La pilota és una pantalla de fum cada vegada més tangible, amb efecte dominó: el Barça ha sortit a la pista sense els seus dos tècnics, Saras Jasikevicius i Darius Maskoliunas, confinats a Barcelona, contra un equip que només va poder inscriure 10 esportistes en la convocatòria per la llei dels PCRS en un partit dirigit per només per dos àrbitres, perquè el tercer es va haver de quedar a l’habitació de l’hotel amb un informe de positiu en la safata d’entrada del seu correu personal. Un desastre, peça per peça.

El Barça s'ha perdut en el soroll. No ha sabut trobar la versió del debut contra el CSKA de Moscou i endur-se el 2-0 de forma clara per la varietat de recursos. La teòrica superioritat s'ha difuminat a base d'accions sota la cistella. Tomas Masiulis no té batuta de líder tàctic. El seu debut com a responsable de l'staff tècnic barceloní ha estat justet. No ha tingut capacitat per fer fort el seu sistema defensiu. Ha estat massa obert i no ha pogut ser definitiu en les situacions de penetració.

Xavi Pascual té moltes coses, però acostuma a fer els deures. El seu Zenit ha trobat marge per trepitjar la pintura i deixar que Kevin Pangos (15 punts) i Billy Baron (16 punts) tinguessin llibertat per prendre decisions. Han estat bé quan calia aixecar-se, liderant el pes de la responsabilitat, i generant espais per l’exNBA Alex Poythress (16 punts), tan atlètic com fiable per rematar les combinacions. Que Will Thomas i l'exmadridista Rivers se sumessin a la rotació d'anotadors ha generat massa fronts oberts.

La importància dels finals

El Barça no ha sabut reaccionar. L'absència de Jasikevicius és cert que respon a part del rendiment, però ha faltat reacció. No ha dominat des dels tecnicismes ni de l'intangible de veterà fiable que sap patir. Només ha estat millor en els primers minuts (2-10) gràcies a l'encert d'Àlex Abrines (11 punts) i Nikola Mirotic (14 punts), els únics amb dobles dígits. El projecte serà fiable quan domini el 'clutch time'. El Zenit s'ha fet gran en l'últim quart, passant a liderar per primera vegada el resultat. Ni l'aposta pel 'big ball' amb Víctor Claver, Nikola Mirotic, Davies i Higgins o insistir en Abrines han servit per capgirar el partit. La imatge de Calathes, lluny de ser un especialista des de la llarga distància, jugant-se un triple a falta de 27 segons i un avantatge d'un punt per assegurar el partit és la radiografia del partit barceloní. Rebot local, falta antiesportiva del base grec i derrota del Barça.