El Barça pateix per superar l'Obradoiro (75-78)

El Barça va tornar de Santiago de Compostela amb el botí del triomf davant d'un batallador i incòmode Monbus Obradoiro (75-78). Els blaugranes van haver de suar de valent per sumar l'onzena victòria a la Lliga Endesa en catorze partits. En un enfrontament molt igualat, el matx no es va decidir fins als instants finals, en què l'aportació de Calathes i Abrines ha sigut clau per segellar el triomf català. El base grec, amb 25 punts, va ser el líder anotador tant del seu conjunt com del matx. Calathes , juntament amb Mirotic , també va ser el jugador de l'equip de Saras Jasikevicius amb més bona valoració (20). Amb aquest resultat, el Barça se situa tercer a la classificació per darrere de l' Iberostar Tenerife i el Reial Madrid, segon i primer classificats, respectivament.



Per endur-se el partit, els blaugranes van haver de capgirar, un cop més, una posada en escena en què el seu rival va ser superior. Durant el primer període, els locals van arribar a tenir avantatges de set punts. El Barça, però, no va tardar a reaccionar i es va arribar al descans amb el marcador molt igualat (39-37). A la segona meitat, la millora defensiva i el lideratge de Calathes van dur el Barça a liderar un partit en què l' Obradoiro va exigir als blaugranes fins al final.