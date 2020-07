Nick Calathes: "Sé que encaixaré molt bé al Barça"

Nick Calathes ha superat la revisió mèdica amb el Barça de bàsquet, que l'ha presentat aquest divendres. "És el principal repte en la meva carrera. Volia jugar fora del meu país i demostrar la meva vàlua. Sé que aquí encaixaré molt bé", ha assegurat el director de joc grec, que tenia ganes de jugar fora del seu país.

"Jo odiava Jasikevicius. Saras cridava molt! Jo tenia 20 anys i no ho entenia. En realitat, m'estava ajudant a ser millor jugador. Després la nostra relació s'ha anat consolidant, i ara em fa molta il·lusió jugar amb un entrenador com ell. Aportarà una mentalitat diferent al Barça. Ja ho va guanyar tot com a jugador. Ho farà, també, com a entrenador", ha explicat el base.

"Menys capacitat econòmica"

El Barça ha aprofitat la roda de premsa per reforçar dos missatges. El primer és que el club blaugrana no pensa fitxar Pau Gasol. "No hi ha hagut cap negociació amb Pau Gasol. No n'hi ha hagut ni n'hi haurà. És una persona molt estimada. Només desitgem que pugui complir el seu somni de jugar els pròxims Jocs Olímpics de Tòquio", ha assegurat Joan Bladé, directiu responsable de la secció. El segon ha sigut per contestar veus com la de Sergi Llull que ironitzen amb el pressupost de l'entitat culer. "Tindrem menys capacitat econòmica que l'any passat, com tots els clubs, pels efectes d'aquesta pandèmia. El Barça no n'és aliè". Tot i tenir menys diners, la plantilla no quedarà afectada des del punt de vista competitiu. Hem prioritzat una bona plantilla, tot i que això comporti estalviar en altres conceptes, com en viatges. Tindrem una plantilla més curta i, a més, també estem arreglant alguns contractes", ha explicat Albert Soler, director de l'àrea d'esports professionals del Barça.