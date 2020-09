El Barça s'assegura Nikola Mirotic fins al 2025

El Barça ha anunciat aquest divendres la renovació de Nikola Mirotic fins al 30 de juny del 2025. L'aler pivot montenegrí tenia contracte fins al 2022, amb una opció fins al 2023, i amb aquest nou acord serà culer fins al 34 anys. “Estic feliç, molt agraït al club per aquesta oportunitat i content d'allargar el meu contracte. Sona molt bé el 2025, molts anys vestint aquesta samarreta i tant de bo sigui amb molts èxits. Seré un culer més fins al 2025 i amb ganes de retornar aquesta confiança”, ha dit el jugador.

“Des de la meva arribada el club ha demostrat confiança. Tothom sap que no va ser fàcil tornar dels Estats Units, però el club m’ho ha demostrat tot amb les ganes de portar-me aquí, i l’afició m’ha donat amor, bona energia i molts cops he dit que estic sorprès de com m’han rebut”, ha afegit.

“Fa un any que hi soc i tinc la sensació que en fa més, i tinc ganes que passin coses bones, que la nostra gent pugui tornar al Palau, que gaudeixin del nostre bàsquet i també de portar alegries al club. Som aquí amb un objectiu i és guanyar títols”, ha explicat el jugador. Mirotic ha començat molt bé la temporada amb una mitjana de 23 punts i 8,5 rebots. “Hi ha molts somnis per complir. No ens hem de posar cap barrera, tan sols fer la feina diària, saber les responsabilitats que té cadascú. Jo sé que en tinc moltes, i demostraré la confiança que el club ha dipositat en mi. Tinc ganes de triomfar”.