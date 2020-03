El Barça rep el Bayern Munic en el segon partit d'una setmana maratoniana

El Barça disputa el segon partit d'una setmana maratoniana davant del Bayern Munic al Palau Blaugrana (21 h, DAZN). Ja classificat per als quarts de final de l'Eurolliga, i després de guanyar pels pèls a Berlin, l'equip que entrena Svetislav Pesic es marca ara l'objectiu d'acabar entre els quatre primers per tenir el factor camp a favor a les eliminatòries prèvies a la final four.

El Barça té un balanç de 21-6 a l'Eurolliga

El Barça ja suma vuit victòries seguides a Europa. A més, té a les seves files Nikola Mirotic, designat MVP del mes de febrer. Amb un balanç de 21-6, els homes de Pesic estan empatats en la classificació amb el Reial Madrid i són a dues victòries de l'Anadolu Efes, equip que va perdre dimarts a la pista del Maccabi de Tel Aviv.

El desgast físic pot ser un dels components en contra del Barça, que a Berlín va trobar-se un rival que va imposar un ritme de joc molt alt. De fet, no va ser fins al tram final, amb l'aparició d'Abrines, que va poder decantar la balança al seu favor. "No necessitem alts i baixos, necessitem més continuïtat en el joc", es queixava el tècnic.

Grans favorits

Però, tot i el partit de dimecres, el conjunt blaugrana parteix com a gran favorit contra el Bayern Munic. S'enfronten el quart millor atac de l'Eurolliga i el segon pitjor de la competició. A més, els bavaresos són el segon pitjor equip en rebots per partit i tan sols han estat capaços d'imposar-se en dos desplaçaments, a la pista de l'Alba Berlín i a la del Zenit, cuer.

El Bayern està virtualment eliminat

L'equip de Pesic ja els va derrotar a la primera volta de l'Eurolliga (67-77). Serà el sisè cop que els dos conjunts es veuen les cares, i per ara el Barça domina clarament amb un balanç de 4-1. A més, el Bayern passa per una mala ratxa. Només ha guanyat 8 partits a Europa i porta 11 derrotes en els últims 13 enfrontaments, i està virtualment eliminat de la competició.