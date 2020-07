"Marxo orgullós": Svetislav Pesic no seguirà al Barça de bàsquet

Després de la decepció de dimarts, el Barça i Svetislav Pesic han arribat a un acord per finalitzar el vincle contractual que els unia fins al 30 de juny del 2021. "Abans de començar la fase final de l’ACB, a València, vam acordar amb el club que aquesta seria la meva última temporada com a entrenador de l’equip perquè la meva feina ja estava feta i havia arribat el moment de donar entrada a una altra persona que assumís el paper d’entrenador. Marxo orgullós de la meva feina, de la feina dels jugadors durant aquestes temporades i sempre estaré a disposició del Barça. Vull agrair l’afecte rebut de l’afició, els directius i els col·laboradors més estrets. Desitjo molts èxits al Barça”, ha dit el tècnic.

En les dues etapes com a entrenador, Svetislav Pesic ha dirigit 322 partits oficials amb un total de 235 victòries. El seu palmarès a la banqueta del Barça és d’una Eurolliga (2003), dues Lligues ACB (2003 i 2004), tres Copes del Rei (2003, 2018 i 2019) i dues Lligues Catalanes (2018 i 2019). Durant la segona etapa de Pesic a la banqueta del Barça, que ha sigut de dos anys i mig, després de la seva arribada el febrer del 2018, el tècnic ha aconseguit dues Copes del Rei: el 2018, a Las Palmas de Gran Canària, i el 2019, a Madrid. Amb ell l’equip blaugrana va tornar a disputar els play-off de l’Eurolliga el curs 2018/19 i aquest últim curs 2019/20 el Barça ocupava el tercer lloc de la classificació a Europa –empatat amb el segon– amb 22 triomfs i 6 derrotes abans de la cancel·lació de la temporada degut a la pandèmia del covid-19.

"Ha sigut una temporada molt dura, amb moltes coses que no s'esperaven, com la pandèmia. A l'Eurolliga vam jugar una temporada molt correcta, vam guanyar als favorits... A l'ACB érem primers amb avantatge. Estem decebuts i molt tristos, perquè vam jugar un torneig molt bo i amb tots els problemes que teníem vam tenir l'oportunitat de guanyar ", reconeix Pesic, un home de la màxima confiança de Josep Maria Bartomeu. Algunes de les seves decisions en la final van ser molt qüestionades, com la d'arriscar la cinquena falta personal de Nikola Mirotic o la de no utilitzar Thomas Heurtel en l'últim atac, però el tècnic serbi prefereix veure la part positiva. "La temporada ha sigut molt llarga. Amb l'equip hem jugat bé, hem guanyat molts partits i estic segur que aquí hi ha futur, continuïtat , caràcter i tot el que es necessita per guanyar alguns títols. Volíem guanyar aquest, però en el bàsquet no es juga cinc contra zero. Estem decebuts i tristos, però no és temps per buscar excuses. Podem jugar millor i la temporada que ve ho demostrarem guanyant un dels dos títols", anuncia.