El llegat de Navarro, icona eterna del Palau Blaugrana

De tots els homenatges, el d'aquest divendres era el que més il·lusió li feia a Joan Carles Navarro. L’excapità del Barça Lassa es va emocionar en veure com el club de la seva vida li retirava la samarreta. El mític dorsal 11 ja penja del sostre del Palau Blaugrana, l’escenari de moltes de les seves gestes.

La cerimònia va començar amb un ' vídeomapping'. La grandesa del protagonista, el millor jugador de la història de la secció, va provocar moments de molta emotivitat. Ni el públic ni el protagonista van poder contenir les emocions en recordar alguns dels seus passatges més memorables. Carles Santacana va posar la veu i va fer de fil conductor de l'acte, que va posar en valor els 35 títols de Navarro.

"Estic amb nervis, però content, acompanyat de la meva gent", va dir l'actual mànager de la secció, que va rebre una samarreta de Joan Bladé, Roberto Dueñas, Nacho Solozábal i Andrés Jiménez. La dona i les dues filles de Navarro, que van ser les encarregades de descobrir la samarreta amb el dorsal 11, hi van participar en l'acte. "Han estat un pilar per a mi. Sense elles no hagués arribat aquí", va dir.

Entrenadors com Xavi Pascual o Pedro Martínez i excompanys no es van perdre un acte que va combinar passat, present i futur.

Després d’una carrera en què va aconseguir fites mai somniades per a un esportista, la samarreta de Navarro ja descansa al costat de les d’Epi, Roberto Dueñas, Nacho Solozábal i Andrés Jiménez (bàsquet), Beto Borregán (hoquei patins), David Barrufet, Joan Sagalés, Iñaki Urdangarin, Enric Masip, Xavi O’Callaghan i Òscar Grau (handbol) i Paco Sedano (futbol sala).

Una estàtua per fer

Els homenatges encara no s’han acabat i el Barça ja li prepara una estàtua, que s’ubicarà al Palau Blaugrana. Tot i la tensió viscuda durant la final de la Copa del Rei, el Reial Madrid va estar a l’alçada de l’esdeveniment i els jugadors i responsables del cos tècnic de l’equip blanc van seguir l’homenatge amb respecte. Felipe Reyes, a més, hi va participar de manera activa, fent-li entrega d'un regal.