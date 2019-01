El Barça retirarà la samarreta de Navarro l'1 de març

El Barça ha oficialitzat aquest dilluns que l'acte de la retirada de la samarreta de Joan Carles Navarro ja té nova data: divendres 1 de març. La cerimònia es farà abans del partit d'Eurolliga contra el Reial Madrid (21 hores). La data prevista inicialment era el 25 de novembre, però es va ajornar per la mort del pare de l'exjugador de l'equip blaugrana.

Després de l'amarga roda de premsa en què el Barça va oficialitzar el seu comiat, el club va començar a acomiadar Joan Carles Navarro com es mereix. El millor jugador de la història de la secció va tenir un homenatge privat al Palau Blaugrana, un acte inspirat en el que va tenir Andrés Iniesta al Camp Nou. Tot i els problemes de so i que Edu Soto no és Jordi Évole, la nit va estar plena de moments emotius.