El Barça sua en una estrena difícil (89-86)

El Barça va suar per superar l’Hereda San Pablo Burgos i començar la Lliga Endesa amb victòria (89-86). El partit es va decidir amb una falta personal en atac de Jasiel Rivero a 2,2 segons per a final, quan l’equip blaugrana tan sols guanyava per un punt de diferència. Joan Peñarroya va protestar la decisió arbitral i va ser castigat amb dues tècniques que van comportar la seva expulsió. Àlex Abrines va assegurar el triomf amb dos tirs lliures.

Sarunas Jasikevicius no va tenir una estrena fàcil al Palau Blaugrana, on el San Pablo Burgos va arribar a tenir una diferència de 10 punts (11-21). Sense ritme defensiu, l’equip blaugrana va patir per seguir el ritme anotador d’un rival que va anotar 44 punts en els primers 20 minuts (45-44). La punteria d’Àlex Abrines, que va anotar els cinc primers triples que va intentar, i la grapa de Pierre Oriola, que va sumar 20 punts i 11 rebots, van ser clau per a la remuntada blaugrana.

El Barça va creure tenir el partit controlat durant el tercer període, però els 12 punts de renda aconseguits (71-59) no van espantar un rival que va seguir competint fins al final. Nikola Mirotic (22 punts i 10 rebots) va fer un partidàs en una nit que va servir per fer debutar el jove Brancou Badio a la Lliga Endesa.

El Baxi Manresa també es va estrenar en triomf ja que va guanyar a la pista del Movistar Estudiantes (84-88). El Joventut de Badalona s’estrena avui contra l’Unicaja (20. 30 hores).