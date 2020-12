El cas Heurtel esquitxa el clàssic

L'aterratge de Sarunas Jasikevicius al Barça va comptar amb el beneplàcit de la majoria de l’afició. Saras, que compta amb el suport dels seguidors per la seva brillant etapa com a jugador al Palau, era el tècnic desitjat per ressuscitar els ànims d'un equip desfigurat els últims anys i que amb l'arribada de Svetislav Pesic va tenir moments d'orgull però no la continuïtat desitjada d'una de les plantilles més potents d'Europa. En la cerca d'aquesta regularitat i, sobretot, en trobar la personalitat necessària per ser un conjunt coral es troba immers Jasikevicius. L'entrenador lituà, per exemple, ha insistit que no li interessa que Nikola Mirotic hagi de fer de "superestrella", sinó que vol que el seu conjunt rutlli com un rellotge suís, amb les individualitats i el talent supeditats a la precisió grupal.

A banda de la baixa d'Heurtel, pendent de resoldre la seva sortida del club, Jasikevicius no podrà comptar ni amb Brandon Davies, que segueix amb problemes en el bessó, ni amb Víctor Claver, que continua amb la seva recuperació de la lesió i la posterior operació a la fàscia plantar del seu peu dret.

"Quan jugueu de manera egoista, això és el Barça de l’any passat, no el d'aquest any. O jugueu junts o algú de vosaltres no jugarà". Aquest missatge de Jasikevicius durant un dels partits d'aquesta temporada és una clara mostra de la seva manera de procedir. I, amb aquest full de ruta, el tècnic blaugrana ha xocat amb el base francès Thomas Heurtel, fins al punt d'arribar a un divorci irreconciliable. El clàssic nadalenc d'aquest diumenge (21.30 hores, #Vamos), en què els blaugranes buscaran ser el primer equip que assalta el feu blanc a la Lliga Endesa, està esquitxat en la prèvia pel cas Heurtel.

El primer punt de partida en què el jugador francès comença a fer una ganyota és quan Jasikevicius veu en Nick Calathes el seu director de joc destacat. El fitxatge del grec retalla els minuts d'Heurtel a la posició de base i el tècnic lituà decideix comptar amb ell des del principi de la temporada també a la posició d'escorta, on les lesions de Cory Higgins i Kyle Kuric faciliten, en aquest sentit, la convivència del francès a l'equip. Aquesta situació canviaria a mesura que els blaugranes anessin recuperant efectius i Heurtel anés veient reduït el seu protagonisme, fet que costa d'encaixar en la seva personalitat més individualista.

La defensa, el detonant

La falta de compromís del base de Besiers en les tasques defensives, un factor que ja li havia recriminat Pesic –llavors era Kevin Pangos qui, a vegades, era l'escollit pel serbi per ser el seu director del joc–, ha acabat sent el detonant perquè Jasikevicius deixés definitivament de donar-li minuts. Malgrat que no són experts com a bases, el tècnic lituà ha preferit Ádám Hanga o Leandro Bolmaro en la rotació en aquesta posició. Tant l'hongarès com l'argentí, així com Calathes, són jugadors més compromesos defensivament que Heurtel, encara que el francès consideri que compensa les seves llacunes defensives amb el seu talent ofensiu.

Finalment, el divorci el va verbalitzar de manera clara Jasikevicius fa poc més d'una setmana, en unes declaracions postpartit abans que esclatés la ruptura definitiva i el polèmic episodi en què el jugador francès va viatjar amb l'equip a Istanbul per negociar, teòricament, amb el Fenerbahçe quan, en realitat, estava fent-ho amb el Reial Madrid. És coneguda la reacció irada del club de deixar-lo a la capital turca amb una nit d'hotel i un bitllet per a l'endemà. Abans de tot aquest rocambolesc episodi a Turquia, a Saras no li va tremolar el pols per explicar després de la victòria contra Khimki per què havia tornat a deixar Heurtel sense minuts: "Els nostres partits perduts han sigut perquè no hem defensat. Aquesta és la idea", va dir l'entrenador blaugrana. "En els últims minuts del partit no l'he volgut treure perquè ell estava fred i tampoc eren minuts importants", va afegir. Era la crònica d'un divorci anunciat.

Malgrat tot, Jasikevicius –a qui se li pot retreure no haver tingut més paciència per intentar recuperar Heurtel, un dels jugadors més ben pagats de la plantilla i que acaba contracte– confia que aquest episodi no desestabilitzi l'equip abans d'un clàssic en què s'enfrontaran a un Reial Madrid invicte a la Lliga Endesa. "Al meu equip hi ha molt bon ambient", ha afirmat el tècnic lituà en una entrevista als mitjans oficials de l'ACB. Mentrestant, el Barça i Heurtel tenen fins al 6 de gener per pactar una sortida que sembla clar que serà lluny de la Lliga Endesa.