El Barça visita la pista de l’UCAM Múrcia amb l’objectiu de sumar la quarta victòria consecutiva i mantenir-se en les posicions capdavanteres de la Lliga Endesa (21.15 h, #Vamos). L’equip de Jasikevicius ja ha recuperat la seva principal figura, Nikola Mirotic, absent per haver donat positiu per coronavirus, i té un balanç de cinc victòries i només una derrota en la competició domèstica. A més, va rebre la setmana passada una bona dosi de moral al guanyar el Reial Madrid a l’Eurolliga.

El rival, l’UCAM, té tota la plantilla disponible després de recuperar els lesionats DJ Strawberry, Conner Frankamp i Peter Jok. Amb tres victòries i tres derrotes a la Lliga, l’equip que entrena Sito Alonso jugarà contra “el millor Barça dels últims 15 o 20 anys”. Els murcians buscaran repetir la victòria de fa dues temporades (71-70) i, segons el tècnic, per fer-ho els caldrà “competir un 20 o un 30% per sobre del seu nivell físic”. “Els jugadors hauran de ser molt agressius per incomodar el Barça”, tancava.