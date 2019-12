Bàsquet per combatre l'exclusió social

El Joventut de Badalona i la Fundació Probitas s’han unit per desenvolupar conjuntament el projecte de responsabilitat social corporativa One Team, una iniciativa de l'Eurolliga. A través del bàsquet, el club verd-i-negre i la fundació ajudaran nens en risc social residents a Badalona en el seu procés d’integració a la comunitat. La iniciativa compta amb la col·laboració d’Arturs Zagars com a ambaixador, i d’entrenadors del bàsquet base verd-i-negre com David Jimeno, cap de planter.

Els protagonistes del programa One Team són dotze adolescents de l’ISOM, un centre de gestió de projectes socials que s’encarrega de vetllar pel benestar dels seus joves. El projecte consistirà en vuit sessions en què els participants, mitjançant la pràctica del bàsquet, treballaran en cadascun dels entrenaments un valor diferent que els ajudi a créixer com a persones. La primera pràctica, que ja es va dur a terme a la pista central del Palau Olímpic, va tractar sobre el treball en equip i hi va assistir Zagars. Durant les següents sessions, en què col·laborarà la Fundació Probitas, els joves practicaran valors com l’empatia, el respecte, la tolerància o la conscienciació sobre la bona alimentació i problemes com l’obesitat. "Els nens van demostrar una gran voluntat i vam tenir una gran experiència", diu Zagars, un dels casos d'èxit del planter verd-i-negre.

Durant el descans del partit d'aquest dimecres entre la Penya i l’Unics Kazan (20.45 hores, DAZN), que formarà part dels One Team Games que se celebraran aquesta setmana, els joves de l’ISOM sortiran a la pista a fer exercicis que ja van dur a terme en la sessió inicial. A més, tant ells com els jugadors i els entrenadors de tots dos equips, i els àrbitres, portaran els cordons One Team especials de color turquesa. Un dels adolescents farà un salt inicial honorífic, i un altre dels integrants del projecte podrà gaudir de l’enfrontament assegut al costat de la banqueta verd-i-negra.

El Baxi Manresa, a Torun

El Baxi Manresa juga aquest dimecres (18 hores, Esport3) a la pista del Polski Cukier de Torun el primer partit de la segona volta de la lligueta de la Basketball Champions League. Tot i anar cuer, el rival polonès ja va demostrar al Nou Congost que és un adversari complicat. Pedro Martínez tindrà la baixa de Jordan Sakho, que aquest dimarts ha sabut que estarà quatre setmanes allunyat de l'equip per una lesió al soli, però confia poder fer reaparèixer Luke Nelson i Yankuba Sima.