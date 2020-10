La Penya tomba el campió amb un triplàs de Bassas (83-82)

El Joventut de Badalona va superar el TD Systems Baskonia amb un triple de Ferran Bassas en l’últim segon (83-82). “El pitjor és que no hi havia gent per disfrutar-ne. Estem en una línia que no ens podíem ni imaginar. Ser del Joventut és diferent”, va dir Carles Duran, entrenador de la Penya. L’equip verd-i-negre va aconseguir una diferència de 16 punts, però va arribar perdent per cinc punts de marge a l’últim minut. Un inversemblant parcial de 7-1 completat amb el triplàs de Bassas des d’una cantonada va fer possible la gesta. “La victòria ha sigut espectacular. Hem fet una primera meitat brutal i estem molt contents pel triomf. Estem sent competitius i som ambiciosos”, va explicar el base català.

651x366 Dani Pérez, base del Baxi Manresa / J. ALBERCH / ACB PHOTO Dani Pérez, base del Baxi Manresa / J. ALBERCH / ACB PHOTO

El Baxi Manresa aprèn a guanyar a casa (93-81)

Després de començar la temporada perdent els tres primers partits com a local, el Baxi Manresa es va estrenar al Nou Congost amb un triomf contra el Coosur Reial Betis (93-81). L’equip bagenc va aprofitar el seu encert des de la línia de tres punts per anotar 14 triples contra un rival sense continuïtat defensiva. El conjunt català va repartir 23 assistències en una tarda en què Makai Mason va sumar cinc triples (21 punts, tots en la primera meitat), i en què Guillem Jou va confirmar el pas endavant que està protagonitzant aquesta campanya, amb nou punts i nou rebots.

"En la primera meitat hem fet una bona defensa i hem tingut un bon ritme de contraatac", va analitzar Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa. Després d'un partit sense encert en el tir, el Betis va buscar la remuntada, però els seus baixos percentatges des de la línia de tirs lliures es van convertir en una llosa per a l'equip visitant. "Ells han imposat el seu ritme de partit", va reconèixer Curro Segura, tècnic del Betis.

651x366 Celebració de Víctor Claver i Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Celebració de Víctor Claver i Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El Barça recupera Mirotic

El Barça rep aquest diumenge el MoraBanc Andorra (20 h, Movistar Deportes) amb l’objectiu de tancar la setmana amb el seu tercer triomf en sis dies. Sarunas Jasikevicius recupera Nikola Mirotic, però Víctor Claver seguirà sent baixa.