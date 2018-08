El Baxi Manresa anuncia el fitxatge de Marko Lukovic

El Baxi Manresa ha anunciat aquest matí el fitxatge de Marko Lukovic per a la pròxima temporada. El serbi és un ala-pivot de 2,06 metres d'alçada i 26 anys, amb experiència a la Lliga Endesa després de la seva etapa la temporada passada a l'UCAM Múrcia. Amb l’equip universitari va fer unes estadístiques de 5,5 punts i 2,8 rebots en 14 minuts jugats de mitjana. El de Belgrad arribarà les pròximes hores a Manresa per incorporar-se a l’equip bagenc. L'entitat ha explicat que aquest divendres serà el segon torn per a les revisions mèdiques habituals prèvies a la pretemporada.