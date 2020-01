El Baxi Manresa afronta una prova de maduresa davant el Monbus Obradoiro

El Baxi Manresa encetarà aquest dissabte la participació catalana en la jornada 20 de la Lliga Endesa en la complicada pista del Monbus Obradoiro (18.00 hores, Movistar Deportes 2). Aquest partit desfarà la igualtat en la classificació dels dos equips, que actualment presenten un balanç de vuit victòries i onze derrotes.

Els homes de Pedro Martínez buscaran un triomf que els retorni les bones sensacions de tot just fa unes setmanes, ja que ara sumen cinc derrotes consecutives entre la Lliga Endesa i la competició europea. No obstant això, en el compromís de l'última jornada davant el Reial Madrid els bagencs van completar un partit molt seriós i es van quedar molt a prop de donar una de les campanades de la temporada.

En el duel a Santiago de Compostel·la els catalans necessitaran, com a mínim, oferir una imatge similar per assaltar el feu gallec. Fins ara només el Barça, el Reial Madrid, el Baskonia i el San Pablo Burgos han marxat victoriosos del Fontes do Sar. El precedent de fa poc més d’un any pot servir d’inspiració per als manresans, ja que el conjunt aleshores entrenat per Joan Peñarroya es va imposar en un enfrontament marcat per l’alt bagatge ofensiu.

A la plantilla del Monbus Obradoiro hi milita l’aler Alvaro Muñoz, que en les dues últimes temporades havia jugat en les files bagenques. Curiosament, Muñoz es va perdre el duel de la primera volta al Nou Congost i aquest dissabte tampoc es podrà veure les cares amb el seu exequip per un trencament de fibres que va patir fa aproximadament un mes. En canvi, sí que podran comptar amb el veterà canoner Kostas Vasileiadis.

Per part catalana, Pedro Martínez recuperarà el serbi Aleksander Cvetkovic i el nord-americà David Kravish, baixes en el compromís de Basketball Champions League davant l’Oostende per problemes burocràtics. Mentrestant, els dos jugadors més experimentats de la plantilla, Ryan Toolson i Eulis Báez, seran dubte fins a última hora.