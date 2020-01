El Baxi Manresa, amb la mel als llavis

El Baxi Manresa va tenir ahir el Madrid contra les cordes, però no va poder evitar la victòria de l’equip entrenat per Pablo Laso al Nou Congost (75-80). L’últim triomf local contra el conjunt blanc data del 1998. Els bagencs van arribar a l’últim minut per davant en el marcador, però vuit punts visitants van decidir el partit. Quan perdia per tres punts de diferència, Aleksandar Cvetkovic va fallar un triple a tres segons del final que hauria enviat el duel a la pròrroga.

Pedro Martínez va tenir les baixes de Frankie Ferrari i Ryan Toolson, però el Baxi Manresa no ho va utilitzar com a excusa i va buscar amb credibilitat la primera victòria del segle com a local contra un Reial Madrid que va patir més del que s’havia imaginat. Juampi Vaulet, que va sumar 19 punts, va ser un dels jugadors més destacats en una tarda en què l’equip visitant va perdre 14pilotes i va fallar 14 dels 18 triples que va intentar. “Només podem extreure conclusions positives d’aquest partit. Tot i cometre algunes errades, la feina que hem fet és per estar contents”, va analitzar Dani Pérez.

El Reial Madrid va fer una bona primera meitat al Nou Congost, però el Baxi Manresa no va abaixar els braços i va aprofitar el descans d’Edy Tavares per apuntar-se un parcial de 17-5 i ajustar el marcador (38-40). La defensa va impulsar l’equip català durant una segona meitat en què el rival blanc ho va passar molt malament per fer el seu joc habitual. La màxima diferència del conjunt local, que va saber treure suc dels jugadors de banqueta, va ser de set punts (66-59). El partit va arribar igualat a l’últim minut (73-72), quan el líder de la Lliga Endesa va aprofitar els punts de Deck, Campazzo i Thompkins per assegurar-se el triomf.

“Ens ha faltat serenitat”

El Madrid va fer un partit capicua, dominant el tram inicial i el final. “Al final del partit ens ha faltat una mica de serenitat. Hem proposat esforç i lluita i hi ha coses que ens han de fer tenir una valoració positiva”, va opinar Martínez.