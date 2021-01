El Baxi Manresa fa de la necessitat una virtut (90-83)

El Baxi Manresa va començar la segona volta de la Lliga Enedesa amb una victòria contra l’Unicaja (90-83). Després de dues derrotes com a local, l’equip del Bages es va retrobar amb el triomf al Nou Congost, on Makai Mason, Martynas Sajus i Guillem Jou van completar una bona actuació. L’aler de Llagostera va exhibir polivalència: va anotar 9 punts i va capturar 14 rebots. “Quan estic jugant no penso en les estadístiques. Si sumo jo, suma l’equip, i això és el que compta”, va dir.

El primer quart va impulsar les aspiracions del Baxi Manresa i li va permetre portar la iniciativa, tant en el ritme com en el marcador. Tot i tenir les baixes de Matt Janning i Eulis Báez, l’equip del Bages va fer un partit molt sòlid. “Durant la setmana hem tingut problemes i estàvem preocupats. Hem arribat molt malament físicament al final del partit, però hem sabut assegurar el triomf. Hem fet de la necessitat una virtut”, va analitzar Pedro Martínez, entrenador d’un conjunt català que va repartir 23 assistències contra un Unicaja que aquesta temporada no acaba de trobar la seva personalitat.

El Barça-Estudiantes, ajornat

El partit que el Barça i el Movistar Estudiantes havien de disputar aquest diumenge al Palau Blaugrana va ser ajornat ahir després que l’equip madrileny detectés quatre casos positius de coronavirus.