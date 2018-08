"Som humils, dels més pobres de la competició, però tenim talent i fam": el Baxi Manresa es posa en marxa

El Baxi Manresa ha fet aquest dimecres la presentació de la temporada a la seu de la Mútua Intercomarcal. "Sabem que som humils, dels més pobres de la competició, però tenim talent i fam per fer una gran campanya i que l'afició marxi del Nou Congost contenta i havent gaudit. Volem que Manresa se senti orgullosa d'aquests jugadors. Més enllà de les victòries i les derrotes, volem que això sigui la base d'un projecte sòlid on no s'estigui patint constantment", ha dit Joan Peñarroya, entrenador de l'equip.

Alex Renfroe , que està disputant els 'play - off ' de la Lliga de Puerto Rico , i el pivot Cady Lalanne,

El baseel pivotLalanne, que ha sigut l'últim fitxatge del club , són els dos únics jugadors que encara no s'han incorporat a la disciplina del Baxi Manresa. L'equip del Bages disputarà el dissabte 8 de setembre les semifinals de la Lliga Catalana ACB contra el Barça Lassa.