El Baxi Manresa es queda a un pam del segon triomf (76-80)

El Baxi Manresa va recuperar un desavantatge de 13 punts en contra però es va quedar a un pam de la segona victòria i va perdre contra el Monbus Obradoiro (76-80). L’equip bagenc va arribar a l’últim minut amb el marcador empatat, però tan sols va ser capaç d’anotar un tir lliure en uns últims 60 segons en què el rival gallec va sumar cinc punts. “L’Obradoiro ha sigut més bon equip que nosaltres i ha sabut trobar més jugadors. En els últims atacs ens ha faltat serenor”, va analitzar Pedro Martínez, entrenador del conjunt local.

Tot i anotar tan sols quatre triples durant els 40 minuts, el Baxi Manresa va arribar al tram final amb opcions de victòria gràcies a la bona feina de Dani Pérez en la direcció i a l’experiència d’Eulis Báez. El màxim anotador del conjunt català va ser Martynas Sajus, que va acabar amb 13 punts.

Victòria del Barça (70-79)

El Barça, en canvi, va aconseguir la victòria a la pista de l’Unicaja (70-79). Sarunas Jasikevicius va tenir la baixa de Víctor Claver després que un contacte estret del valencià donés positiu per covid-19. El jugador, que va donar negatiu en la prova PCR, va quedar aïllat de l’equip per precaució. El Joventut de Badalona, per la seva banda, visita avui el Coosur Reial Betis (19.15 hores, Movistar Deportes 2). Un cop fetes totes les gestions i els processos per poder complir totes les mesures sanitàries per garantir la seguretat del Palau Olímpic, la Penya va anunciar ahir que té llum verda per disputar els partits de l’EuroCup de casa a porta oberta. L’assistència estarà restringida als socis.