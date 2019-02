El Baxi Manresa surt a miracle per jornada

El Baxi Manresa no jugarà la Copa del Rei, però pocs equips s'ho havien merescut més que ell. L'equip entrenat per Joan Peñarroya, que surt a miracle per jornada, va superar el València Basket (75-66) i va sumar la seva onzena victòria de la temporada. Els baixos percentatges en el tir de tres punts van penalitzar el conjunt entrenat per Jaume Ponsarnau, que va fallar 21 dels 23 triples que va intentar.

Corey Fisher (21 punts i 7 faltes rebudes), Ryan Toolson (16 punts amb 4/4 en triples) i Álvaro Muñoz (12) van ser els herois d'una victòria molt treballada en un partit de gran exigència al Nou Congost. El base nord-americà va fer una recta final de partit brillant. "Era important aconseguir la primera victòria de l'any al Nou Congost i hem fet un partit molt complet", va resumir el capità. Erik Murphy, per la seva banda, va debutar aportant 5 punts i 7 rebots en 24 minuts de joc.

El Baxi Manresa va començar el partit amb molta grapa i això va descol·locar un València Basket que ben aviat es va veure amb un desavantatge de set punts en el marcador (11-4). L'esforç de l'equip visitant li va servir per ajustar el marcador al final d'una primera meitat marcada pel desencert en el llançament dels dos equips (34-30).

Arribat l'últim quart el Baxi Manresa va donar símptomes de quedar-se sense energia contra un rival més físic (48-54), però la reacció local va ser espectacular en uns últims set minuts i mig brillants. L'equip del Bages es va apuntar un parcial final de 27-12 que li va permetre assegurar la victòria. Fisher va exhibir una gran maduresa i va liderar el joc dels locals, que van competir amb caràcter i concentració.

El València Basket, que està fent una temporada molt irregular, va aconseguir la majoria dels seus punts des de dins de la zona. Bojan Dubljevic, per exemple, va sumar 16 punts al Nou Congost en un dia en què els tiradors visitants van fallar més llançaments que de costum. El percentatge en triples va ser de tan sols el 8%.

Homenatge a Cuesta i Creus

El Bàsquet Manresa va homenatjar abans del partit Rafa Cuesta i Toni Creus, dues persones sense les quals no s'entendria la història del club. L'acte, al qual es van sumar els aficionats locals, va ser d'una emotivitat engrescadora. e