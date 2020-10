El Baxi Manresa tapona l’Unicaja

El Baxi Manresa 2020-21 il·lusiona. L’equip entrenat per Pedro Martínez va desfigurar ahir l’Unicaja (86-90) i va sumar amb caràcter i valentia la seva segona victòria en quatre partits. Tot i la modèstia del seu pressupost, el projecte ha encetat la temporada amb bon peu. Jonathan Tabu (17 punts), Guillem Jou (16), Scott Eatherton (16) i Dani Pérez (13) van ser alguns dels jugadors més destacats a Màlaga. El base català va tenir una actuació molt solvent. “Hem fet un partit excel·lent durant 35 minuts i hem jugat al ritme que volíem. Si esborres els últims cinc minuts, hem fet el millor partit de la temporada”, va opinar Pérez. “Hem jugat molt bé el partit. Excepte durant l’últim quart, hem sabut dominar el ritme i aconseguir que l’Unicaja no se sentís còmode. Al final hem tingut una mica de vertigen”, va analitzar Pedro Martínez, entrenador del Baxi Manresa, que va treure avantatge del seu joc col·lectiu.

El Baxi Manresa es va exhibir al Martín Carpena, on va dominar el partit des del primer quart. L’equip del Bages va ser capaç d’anotar 48 punts en uns primers 20 minuts de gran voracitat ofensiva en què la defensa local mai va tenir la iniciativa (34-48). L’encert des de la línia de tres punts va tenir una incidència clau.

La diferència visitant va créixer fins als 18 punts durant el tercer quart, en què el joc del Baxi Manresa va ser espectacular (46-64). Quan l’equip català semblava tenir la victòria a la butxaca, l’Unicaja va reaccionar, va millorar la seva defensa i va ajustar el marcador (84-87). Els nervis es van traslladar al conjunt visitant, que va començar a cometre errades inesperades. Però les últimes accions li van permetre assegurar-se un triomf molt merescut.

Triomf de la Penya (87-89)

El Joventut de Badalona va aconseguir la victòria a la pista del MoraBanc Andorra (87-89). La Penya va tancar una malastrugança que datava de la temporada 1995-96 gràcies a un partit en què el seu rendiment va anar de menys a més. “Encara estem en construcció, però aspirem a tot i no renunciem a res. Hem de pensar en el pròxim partit”, va recordar Carles Duran, entrenador del conjunt verd-i-negre.

Animat per l’energia de Tyson Pérez, el MoraBanc Andorra va dominar el primer tram del partit. La Penya va perdre massa pilotes en un inici de domini local. La reacció verd-i-negra va arribar des del perímetre, on jugadors com Pau Ribas, Neno Dimitrijevic i Ferran Bassas van completar una gran actuació. A més, Ante Tomic va acabar amb 19 punts, 9 rebots i 4 assistències.

Jasikevicius, amb coronavirus

El Barça rep aquest migdia (12.30 h, Movistar Deportes) l’Acunsa GBC. L’equip blaugrana estarà entrenat per David Garcia, ja que tant Sarunas Jasikevicius com el seu entrenador ajudant, Darius Maskoliunas, van donar positiu per covid-19. L’últim rival de conjunt català, el CSKA de Moscou, va anunciar ahir tres positius: Semen Antonov, Nikola Milutinov i Janis Strelnieks. Els dos últims, però, no van viatjar a Barcelona.

El partit d’avui entre l’Herbalife Gran Canària i el Reial Madrid va ser ajornat a causa de la detecció d’un positiu per covid-19 en l’equip local.