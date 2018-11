El Baxi Manresa trepitja amb força (74-82)

El Baxi Manresa ha començat la temporada trepitjant amb força a la Lliga Endesa. L’equip del Bages va fer-se amb la victòria a la pista del San Pablo Burgos (74-82) i ja acumula quatre triomfs en cinc partits com a visitant. Els registres i el joc del conjunt entrenat per Joan Peñarroya conviden a l’optimisme en la seva campanya del retorn a l’ACB.

El partit del Baxi Manresa va ser molt complet i regular. Tot i els intents de l’equip local i l’empenta dels seus aficionats, el conjunt català no va cedir la iniciativa del joc en cap moment i va tancar amb victòria un enfrontament molt ajustat. La veterania de jugadors com Alex Renfroe, Ryan Toolson o Justin Doellman va ser clau a l’hora d’interpretar els moments decisius. Els gats vells no van fallar. A més, Nikola Dragovic va acabar amb 13 punts. Tot i ser inscrit, Marko Lukovic encara no va reaparèixer.

Després de 35 minuts molt igualats, el Baxi Manresa va aconseguir un avantatge de nou punts a cinc minuts del final (63-72). L’escletxa va acabar sent decisiva en un partit molt igualat que va posar en valor la maduresa d’un equip del Bages que va sumar la cinquena victòria de la temporada i es manté en posicions de 'play-off'.