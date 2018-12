Ambició intacta per competir contra les adversitats

Després d'anunciar la desvinculació d'Alex Renfroe i Justin Doellman, el Baxi Manresa visita aquest dissabte (20.30 hores, Movistar Deportes 1) la pista de l'Iberostar Tenerife, un rival directe en la lluita per aconseguir una plaça per disputar la Copa del Rei de Madrid. Joan Peñarroya tampoc podrà comptar amb els lesionats Jordan Sakho, Jokubas Gintvainis, Paco del Águila i David Òrrit. "La preparació del partit està marcada pels esdeveniments. La situació ja no és de precarietat, sinó el següent, no sabria quina paraula utilitzar. És una situació fotuda. Hi anem amb vuit jugadors del primer equip, segurament la situació més difícil en què jugarà un equip de la història de l'ACB, però intentarem fer cosetes", opina el tècnic.



Tot i les adversitats, el Baxi Manresa ocupa la cinquena posició de la Lliga Endesa amb 8 victòries i 5 derrotes. "L'Iberostar Tenerife té com a objectiu disputar la Copa del Rei, però ara té una victòria menys que nosaltres. És un equip que té un joc especial, ja que utilitza molt la línia de tres punts. És un conjunt atípic que juga sempre un bon bàsquet de la mà de Txus Vidorreta", analitza Peñarroya, que està preocupat pel nivell dels entrenaments que ha pogut fer durant les últimes setmanes.

"Ens falten quatre jugadors per poder competir. El club té ganes de mantenir l'ambició, però la nostra realitat és que estem en unes condicions molt allunyades de les mínimes per poder competir. Hem guanyat dos partits amb un mèrit extraordinari, però això al final es paga", reconeix l'entrenador del Baxi Manresa.