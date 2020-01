El Baxi Manresa voreja la proesa a Ankara (78-72)

El Baxi Manresa no ha pogut completar la gesta i ha perdut a la pista del Türk Telekom (78-72). A més, Juampi Vaulet ha fallat un triple sobre la botzina i l’equip del Bages no ha pogut salvar el basket average. Tot i les baixes de Ferrari, Pérez, Cvetkovic, Magarity, Kravish, Toolson i Dulkys, el conjunt que entrena Pedro Martínez ha arribat a tenir un avantatge d’onze punts. L’esforç ha sigut majúscul, ja que el tècnic tan sols ha pogut utilitzar set jugadors a Ankara, on s'ha deixat el lideratge del grup A de la Champions League Basketball.

El bon partit de jugadors com Pere Tomàs, que ha sumat 26 punts i 9 rebots, Luke Nelson i Jordan Sakho, no ha tingut la recompensa de la victòria per al Baxi Manresa. El pas dels minuts s'ha convertit en una llosa per a l’equip manresà, que ha acabat pagant l’esforç fet durant tot el partit contra un Türk Telekom que ha sabut esperar el seu moment. El rival turc ha anat de menys a més per assegurar-se la victòria en una segona meitat en què ha imposat la seva major profunditat de banqueta. Kyle Wiltjer ha acabat amb 22 punts anotats.