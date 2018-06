Baxi, nou patrocinador del Bàsquet Manresa

Baxi Manresa és el nou nom de pila del primer equip del Bàsquet Manresa. Aquest dilluns s'ha fet la presentació del nou patrocinador principal al Nou Congost, on el president del club, Josep Sáez, ha estat acompanyat per Jordi Mestres, director executiu de Baxi Espanya i Portugal. L'acord amb l'empresa de climatització és per a les pròximes tres temporades.



"El projecte per a les pròximes temporades és sòlid, il·lusionant i motivador. A Baxi som gent de reptes i ara n'afrontem un de junts com és el de tornar a competir a l'ACB", ha dit Mestres. "Avui és un gran dia per al Bàsquet Manresa i hem d'agrair la complicitat i el tracte rebut per part de l'empresa. Som dues entitats amb dos reptes diferents, però amb valors comuns", ha destacat Sáez.