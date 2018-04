Un Betis millorat amb Booker visita el Palau Blaugrana

El Barça Lassa rep aquest dimecres (20 hores, Movistar Deportes 2) el Reial Betis Energía Plus. "Les sensacions són molt bones perquè contra l'Herbalife Gran Canària vam jugar un partit com feia temps que buscava. No era fàcil perquè el rival té un gran talent. Gràcies a la nostra gran concentració i a la comunicació vam controlar el ritme del partit", opina Svetislav Pesic.

"Des que ha fitxat Askia Booker, el Betis ha millorat molt. Dels últims sis partits n'ha guanyat tres. És un equip que no té tant de talent en defensa com en atac i és per això que està lluitant per evitar el descens", recorda el tècnic serbi.

"Les sensacions que tenim som bones. Després de la derrota contra l'Estudiantes tenim ganes de guanyar al Palau Blaugrana. El rival és a la part baixa de la classificació, però ha canviat molt. És un equip anotador que està fent una bona segona volta", diu Pierre Oriola.