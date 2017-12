Bilbo, la tàctica secreta dels Boston Celtics

Tot i la lesió de Gordon Hayward, els Boston Celtics lideren la Conferència Est de la NBA amb 23 victòries i 6 derrotes. Brad Stevens, que ha accentuat el joc col·lectiu, ha aconseguit que jugadors com Jaylen Brown o el rookie Jayson Tatum facin un pas endavant. Un dels sistemes que l’entrenador utilitza rep el nom de bilbo en honor a un moviment que Sito Alonso va popularitzar quan era el tècnic del Bilbao Basket. Es tracta d’un joc per conceptes al pal baix. Quan el jugador interior rep la pilota, l’altre pivot es col·loca al pal alt per realitzar una sèrie de bloquejos als tiradors. L’equip de Massachusetts el va incorporar al seu playbook i el va batejar amb el nom en basc de la capital de Biscaia.

Sito Alonso, actual tècnic del Barça Lassa, va entrenar dues temporades a Bilbao (2014-2016), on va coincidir amb Ernesto Valverde. “Tinc bona relació amb ell, és una fortuna haver-lo conegut. El vaig conèixer durant els anys en què vaig estar entrenant al Bilbao Basket. Es va mostrar molt pròxim i vam compartir molts aprenentatges en diferents reunions que vam tenir. Compartim la feina, la humilitat i la il·lusió per fer les coses bé. Compartir club amb ell m’alegra. Quan vam compartir ciutat a Bilbao, les coses ens van anar bé i ell va guanyar un títol”, diu Alonso.

Com Valverde, Sito Alonso es considera un home de club: “Crec molt en els projectes i no només quan les coses van bé. Sempre he intentat quedar-me temps en els clubs i alhora seguir progressant com a entrenador. Crec molt en el fet de crear un grup de treball molt fort on hi hagi una gran confiança entre tots i crear una línia de treball perquè les coses surtin bé. Jo em plantejo el dia a dia sabent que hi ha coses que has de generar per al club a mitjà i llarg termini”.

Tot i les dificultats econòmiques, els seus records de Bilbao són bons. “Vaig estar-hi dues temporades perquè no podia estar-m’hi més temps, ja que el club estava en un moment molt complicat. Quan vaig fitxar, ens van treure la plaça ACB i el club estava desaparegut. Vam agafar un gran impuls per aixecar el club, però al final vaig entendre que tallaven una mica la meva progressió com a entrenador”, explica el tècnic a l’ARA.

Clàssic per recuperar el respecte

Sito Alonso no passa per un bon moment, ja que l’equip no s’allunya d’una irregularitat extrema que l’està penalitzant en aquest primer tram de la temporada. El Barça Lassa visita aquest dijous (20.45 hores, Esport3, #0 i Movistar Deportes 1) la pista del Reial Madrid a l’Eurolliga, on acumula 7 derrotes en 11 partits. L’equip blaugrana, que podrà comptar amb Thomas Heurtel, però no amb Sasha Vezenkov, no guanya un partit europeu com a visitant des del 23 de febrer. “Hem de guanyar-nos un respecte que hem perdut. A vegades l’equip parteix d’un punt que no té, perquè l’any passat no vam guanyar l’Eurolliga, ni vam disputar el play-off. Hem de construir una cosa que encara no tenim. No hem demostrat res a ningú i hem de seguir treballant per generar il·lusió i respecte”, opina el tècnic.

Alonso demana que el seu equip s’espolsi els nervis. “No vull que els jugadors s’autopressionin per coses que no han aconseguit. Si generem una urgència, tindrem un handicap més gran. Hem de ser forts mentalment per jugar un partit molt dur. No hem de caure mai en el desànim. Hem d’exigir-nos més coses. El que em molesta és tornar a repetir les coses que ja estan apreses. Aquest dies no han sigut fàcils. Hem d’estar enfadats perquè hem repetit algunes errades. No crec que l’equip s’hagi de pressionar per la situació classificatòria”, explica l’entrenador, que fa un mes ja va aconseguir la victòria al WiZink Center (80-84).

Alonso no considera que tingui cap problema amb els seus bases. “Hem de pensar quins jugadors hem fitxat i, sobretot, per què els hem fitxat. Si hem fitxat Thomas Heurtel perquè sigui un exemple de direcció de partit, estem cometent una errada”, conclou.