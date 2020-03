Mor Boris Stankovic als 94 anys

Boris Stankovic ha mort a Belgrad als 94 anys. L'ex secretari general de la Federació Internacional de Bàsquet (FIBA) durant gairebé trenta anys, entre el 1976 i el 2002, és una persona clau per entendre el desenvolupament del bàsquet a Europa i la participació del Dream Team en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992.

Stankovic va dedicar tota la seva vida al bàsquet, va exercir nombrosos càrrecs i va ser un dels dirigents esportius més influents del món. El diari Telegraf s'ha referit a ell com "l'home que va canviar per sempre el bàsquet mundial" i ha recordat que va ser durant la seva època com a secretari general a la FIBA "quan el bàsquet a Europa va viure la seva expansió més gran".

651x366 Boris Stankovic, en una imatge de 1996 / AFP Boris Stankovic, en una imatge de 1996 / AFP

Stankovic, un dels pioners del bàsquet a Iugoslàvia, va participar en la creació de club de bàsquet Estrella Roja, el 1945. Va guanyar amb aquest club tres títols de campió iugoslau, i també va fundar l'OKK Beograd, amb el qual va guanyar com a entrenador tres títols nacionals.

A més, va ser jugador del Partizan de Belgrad i va jugar 36 vegades amb la selecció iugoslava. El 1950 va participar en el primer campionat mundial de bàsquet, a Buenos Aires. Va ser durant deu anys, fins al 1966, secretari general de la Federació Iugoslava. Entre el 1976 i el 2002 va exercir com a secretari general de FIBA, càrrec que va seguir ocupant de nou com a emèrit.

Des del 1978 va ser membre de Comitè Olímpic Internacional i el 1991 va ser inclòs en el Saló de la Fama del Bàsquet.