"Junts som més forts": el CB Cornellà posa en marxa el seu repte més solidari

David Hernández, l''speaker' del CB Cornellà, i Adolfo Lázaro, fisioterapeuta, van completar l'any passat la Zurich Marató de Barcelona amb la peculiaritat que el David va en cadira de rodes. En acabar el repte es van prometre que el somni tindria continuïtat i aquest any s'han proposat completar els 42 quilòmetres i 195 metres en menys de quatre hores. Per fer-ho comptaran amb el suport del cos tècnic i dels jugadors de l'equip de la Lliga EBA, que aniran fent torns per trams per tal d’evitar sobrecàrregues.

Ascensors Eninter, patrocinador principal del club, s'ha sumat a la iniciativa i es farà càrrec de les despeses derivades del repte. El lema escollit per batejar la iniciativa és 'Junts som més forts'.