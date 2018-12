El Cadí La Seu no s'ennuega a Sant Adrià (50-59)

260x366 Maria Jespersen / ELISA SANJUAN Maria Jespersen / ELISA SANJUAN

El Marina Besòs es va omplir per veure el duel català de la Lliga Dia entre l’Snatt’s Femení Sant Adrià i el Cadí La Seu. La victòria va ser per a l’equip entrenat per Bernat Canut (50-59). Andrea Vilaró, que va sumar 15 punts i 6 rebots, va ser la jugadora visitant més destacada en un partit jugat amb més velocitat que encert.

Després d’un bon inici, l’Snatts Femení Sant Adria va patir per aconseguir anotar amb continuïtat. L’equip entrenat per Glòria Estopa, que tan sols va sumar quatre punts durant el segon període, va arribar a perdre per 26 punts de diferència. Quan la situació semblava irreversible, Aina Ayuso va liderar amb 24 punts i 3/5 en triples la remuntada d’un conjunt local que es va apropar a cinc punts de distància del rival a dos minuts del final. La base, que va acabar eliminada per cinc faltes personals, va sumar 15 dels 18 punts del Sant Adrià en l’últim període. El Cadí La Seu va mantenir la calma i va assegurar-se la seva cinquena victòria de la temporada.