El Cadí La Seu tanca el 2018 allargant la seva ratxa

El Cadí La Seu ha superat l'RPK Araski (55-69) i ha sumat la setena victòria consecutiva. L'equip entrenat per Bernat Canut, que disputarà la Copa de la Reina com a cap de sèrie, tanca el 2018 amb un moment de joc molt dolç. Merritt Hempe, Georgina Bahí i Andrea Vilaró han estat algunes de les jugadores visitants més destacades.

L'Spar Citylift Girona, per la seva banda, ha superat l'IDK Gipuzkoa (60-74) i es manté com a líder de la Lliga Dia. Keisha Hampton (24 punts) i Núria Martínez (10 assistències) han fet una bona feina en una nova exhibició col·lectiva de les jugadores entrenades per Eric Surís.

L'Snatt's Femení Sant Adrià, en canvi, no ha pogut sorprendre el Perfumerías Avenida a Salamanca (79-64). El partidàs de Mariam Coulibaly (25 punts i 13 rebots) no ha tingut recompensa. Tot i la derrota, l'equip entrenat per Glòria Estopà acomiada l'any fora de les posicions de descens.