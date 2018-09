El partit entre el Cafés Candelas Breogán i el Divina Seguros Joventut, suspès

El partit entre el Cafés Candelas Breogán i el Divina Seguros Joventut s'ha suspès. La decisió s'ha pres 40 minuts després de l'hora prevista per al seu inici i el motiu han estat els problemes electrònics amb els marcadors de temps.

"El sistema de sincronia dels marcadors ha fallat i no els hi funciona. Els àrbitres han buscat alternatives, però el partit s'ha suspès. Un partit de la Lliga Endesa no es pot jugar en aquestes condicions. Ara s'haurà de buscar dia i hora, a veure què diu el comitè de competició", ha dit Jordi Martí, en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.

Els jugadors que estaven inscrits a l'acta són els que hauran de disputar el partit en la seva pròxima data. "Sap greu pels aficionats del Breogan, però si volem que l'ACB sigui una lliga potent els partits s'han de jugar amb tots els requisits", ha afegit Martí. L'expedició verd-i-negra tornarà aquesta nit a Badalona.