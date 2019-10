Canvi de ritme letal al tercer període

El Barça va aprofitar l’impuls d’un tercer quart decisiu per superar ahir l’Herbalife Gran Canària (89-75) i tancar la setmana amb una nova victòria al Palau Blaugrana. Després d’una primera meitat igualada, l’equip blaugrana va canviar el ritme del partit per deixar el rival sense opcions. Antoine Griezmann, que va veure el matx en directe, va gaudir amb l’aportació de Nikola Mirotic (20 punts i 10 rebots) i Brandon Davies (20 punts i 8 rebots). Svetislav Pesic va tenir la baixa d’última hora de Víctor Claver. L’absència de l’aler valencià es va sumar a les dels quatre directors de joc del primer equip; Thomas Heurtel, Kevin Pangos, Pau Ribas i Malcolm Delaney. El tècnic serbi va convocar Sergi Martínez i va encomanar les feines de direcció a Ádám Hanga, Leandro Bolmaro i, puntualment, Cory Higgins.

El Barça va trigar a agafar el fil al partit i la primera meitat va ser un intercanvi de cistelles entre els dos equips. L’Herbalife Gran Canària, que va tenir les baixes de Javier Beirán, Xavi Rabaseda i Luke Nelson, va aprofitar els seus bons percentatges de tir per arribar al descans amb el marcador empatat (43-43). Conscientment o no, el conjunt blaugrana va dosificar esforços durant uns primers 20 minuts en què la seva defensa no va condicionar el rendiment d’un rival amb un joc ben endreçat.

El punt d’inflexió va arribar durant un tercer període en què el Barça va millorar la seva defensa i va accelerar el seu joc. Un parcial de 29-12 va deixar l’Herbalife Gran Canària sense opcions de victòria amb deu minuts per jugar (72-55). Efectiu i sòlid al darrere, el conjunt blaugrana va dominar el rebot i va poder protagonitzar situacions de contraatac i transició. Els locals van anotar 21 punts després de les pèrdues del rival. A més, els jugadors interiors del conjunt català van saber treure profit del joc al pal baix. “Quan hem millorat la defensa, hem guanyat en confiança. Teníem moltes baixes i hem donat valor al treball d’equip”, va opinar Kyle Kuric, que va anotar 14 punts. Higgins va ser un altre dels exteriors destacats (13 punts). La producció de la banqueta va ser molt profitosa.

Dura derrota al Nou Congost (61-81)

L’Iberostar Tenerife va superar amb contundència el Baxi Manresa (61-81) en un partit marcat per l’encert insular. El conjunt dirigit per Txus Vidorreta va aguantar el bon inici manresà per donar-li la volta al marcador durant el segon quart i escapar-se en el tercer. La sòlida actuació de David Kravish, que va sumar 12 punts i 6 rebots; la reaparició de Ryan Toolson, que va fallar tres dels quatre tirs que va intentar, i el debut de Luka Mitrovic, no van servir per aconseguir la segona victòria de la temporada. Santi Yusta, que va anotar 21 punts en 22:24 minuts, i Giorgi Shermadini, que va acabar amb 18 punts, 9 rebots i 6 faltes rebudes, es van convertir en un malson per a la defensa local. “No hem tingut la continuïtat necessària per competir el partit”, va reconèixer Pedro Martínez, que va fer debutar Marc Peñarroya. El jove base de tan sols 17 anys és fill de Joan Peñarroya, entrenador del San Pablo Burgos.