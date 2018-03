Catalunya tanca el Campionat d'Espanya de minibàsquet amb una plata i un quart lloc

260x366 El combinat masculí ha acabat quart / FEB El combinat masculí ha acabat quart / FEB

La selecció catalana femenina de minibàsquet s'ha penjat la medalla de plata del Campionat d'Espanya. El combinat entrenat per Enric González, que acumulava sis ors seguits, ha perdut la final contra Andalusia (53-72). Amb aquest èxit l'equip suma 30 medalles en 31 campionats; 22 d'or, 6 de plata i 2 de bronze.

El combinat masculí, per la seva banda, ha perdut contra Andalusia (66-72) i ha acabat el torneig en quarta posició. L'equip entrenat per Josep Maria Planas s'ha quedat a les portes del podi a San Fernando, on Madrid ha aconseguit el títol.